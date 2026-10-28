Luna llena en Tauro: los 5 signos que recibirán dinero inesperado.

El fenómeno de la Luna del Cazador toma protagonismo en los últimos días del mes de octubre.

La Luna del Cazador es uno de los fenómenos astronómicos más destacados de los últimos días de octubre y alcanzó su punto máximo este lunes 26, alrededor de la 1:12 de la madrugada en Argentina.

En esta ocasión, el fenómeno se produce bajo el signo de Tauro , asociado en astrología con la estabilidad material, la seguridad económica y la administración de los recursos. Según las predicciones del horóscopo, cinco signos del zodíaco serán los grandes beneficiados por la energía de esta Luna llena , que promete traer fortuna, abundancia y nuevas oportunidades económicas.

Las predicciones astrológicas señalan la posibilidad de recibir una propuesta laboral, conseguir un aumento salarial o encontrar una actividad complementaria que permita sumar dinero a fin de mes. Sin embargo, el verdadero desafío estará en administrar correctamente esos recursos.

Aunque las oportunidades podrían multiplicarse, será importante evitar los gastos impulsivos y analizar cada decisión antes de comprometer el presupuesto.

Tauro

La llegada de este fenómeno a su propio signo lo convierte en uno de los protagonistas del período. Su habitual búsqueda de estabilidad podría intensificarse y llevarlo a replantear sus prioridades económicas. Será una etapa propicia para reconocer cuánto vale su trabajo y evaluar nuevas posibilidades de crecimiento.

Quienes pertenezcan a este signo podrían sentirse motivados a retomar proyectos que habían quedado pendientes, negociar mejores condiciones laborales o comenzar a organizar sus ahorros. La abundancia, en este caso, estaría relacionada con la capacidad de construir bases sólidas y aprovechar los recursos disponibles.

Leo

Podrían atravesar una etapa especialmente favorable en el ámbito laboral. La influencia astrológica de esta Luna llena pondría el foco en sus capacidades profesionales y en los resultados de los esfuerzos realizados durante los últimos meses. Un reconocimiento, un ascenso o una propuesta inesperada podrían abrirles nuevas puertas.

El crecimiento económico estaría directamente relacionado con su capacidad para demostrar talento y asumir responsabilidades. Será importante mantener la confianza, pero también actuar con prudencia frente a las nuevas oportunidades. Una decisión acertada podría representar un avance significativo en sus objetivos financieros.

Escorpio

Con el Sol transitando su signo y la Luna llena ubicada en Tauro, podría experimentar movimientos importantes relacionados con el dinero compartido. Las cuestiones vinculadas con acuerdos económicos, sociedades, deudas o proyectos familiares podrían adquirir un protagonismo especial.

Este período también podría favorecer conversaciones pendientes sobre la distribución de gastos y responsabilidades. Para los escorpianos, la posibilidad de mejorar su situación financiera dependerá de establecer acuerdos claros, revisar compromisos y tomar decisiones que contribuyan a recuperar el equilibrio económico.

Capricornio

Podrían encontrar en esta Luna llena un impulso para avanzar con proyectos personales y profesionales. Su disciplina y capacidad de planificación serán sus principales herramientas para aprovechar las oportunidades que aparezcan durante los próximos días.

Las predicciones astrológicas sugieren un período favorable para evaluar emprendimientos, reorganizar inversiones o desarrollar actividades que generen ingresos adicionales. Aunque los resultados podrían no ser inmediatos, Capricornio tendrá la posibilidad de establecer estrategias que contribuyan a mejorar su economía a largo plazo.