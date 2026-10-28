Momento tenso: Yanina Latorre estalló contra su producción en pleno programa y le dijo "no soy burra".

Un momento incómodo se vivió en el programa de Yanina Latorre , SQP en América TV , cuando la conductora no pudo ocultar su fastidio por un error de su producción durante la lectura de un aviso comercial.

Mientras presentaba a uno de los auspiciantes del ciclo que conduce, Yanina pronunció mal una palabra en inglés y, lejos de dejarlo pasar, reconoció la equivocación pero responsabilizó a su equipo por la confusión.

Según explicó al aire Yanina Latorre , la guía fonética que le habían puesto en el cartel publicitario terminó complicándole la lectura en vez de ayudarla. “Lo leí mal porque me lo ponen con la pronunciación y lo odio”, se quejó, dejando en claro que no era la primera vez que ocurría algo similar. Molesta por la situación, la conductora se dirigió directamente a la producción y les pidió que no vuelvan a escribirle los avisos con la pronunciación. “Pónganmelo que yo sé leer inglés, porque no soy burra”, lanzó Yanina, visiblemente irritada.

El fragmento del programa se viralizó rápidamente en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron la reacción de la periodista y otros recordaron que ya tuvo episodios similares en el pasado. No es la primera vez que Yanina Latorre protagoniza un cruce con su equipo al aire. En abril de este año, la conductora perdió la paciencia durante la lectura de una publicidad por una confusión en el texto y problemas técnicos, y apuntó directamente contra uno de los productores: “Pedazo de basura”, lanzó en ese momento, al notar que el aviso había sido modificado.

El episodio terminó entre risas, inconvenientes de audio y un fuerte reclamo al equipo detrás de cámaras. En mayo de 2025, Yanina también expresó su enojo cuando la producción no lograba poner en pantalla un tuit de Nicolás Magaldi que quería comentar. Tras varios intentos fallidos, decidió resolverlo por su cuenta y se quejó: “No se puede hacer un programa así en vivo”.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la actuación de Wanda Nara

Yanina Latorre volvió a generar repercusiones con sus declaraciones sobre una de las figuras más comentadas del espectáculo argentino. Desde su ciclo radial en El Observador, la conductora analizó el presente profesional de Wanda Nara y lanzó una serie de cuestionamientos que apuntaron directamente contra sus aspiraciones en el mundo de la actuación. Las críticas llegaron después del estreno de “¿Querés ser mi hijo?”, la película que la empresaria protagoniza junto a Agustín Bernasconi.

Durante su programa, Latorre cuestionó la posibilidad de que la empresaria recibiera propuestas para continuar desarrollándose como actriz y puso en duda el interés detrás de esas ofertas: “¿Quién le va a mandar eso? Seamos honestos, alguno que quiera perder guita”, disparó la conductora al referirse al guion que Wanda habría recibido para un nuevo proyecto.

Lejos de suavizar sus comentarios, Yanina consideró que la empresaria debería revisar la manera en que evalúa sus propias capacidades profesionales: “Ella tendría que bajar un poco de creerse la mejor porque este es un golpe de realidad”, agregó. La conductora también se refirió a las características de la película que marcó el debut actoral de Wanda y cuestionó su intención de incursionar en diferentes ámbitos del entretenimiento: "Yo creo que la película fue muy aspiracional", opinó Latorre sobre “¿Querés ser mi hijo?”. Finalmente, concluyó con una frase contundente: "No sé por qué quieren abarcar todo".