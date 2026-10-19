La filosa periodista estalló contra la panelista de LAM a través de las redes sociales. La actitud que le generó una furia intensa.

Furia de Yanina Latorre contra Nora Colosimo, la mamá de Wanda: la liquidó y le dijo que se invente "un personaje"

Yanina Latorre abrió la puerta a nueva polémica. Esta vez cruzó a Nora Colosimo , la madre de las hermanas Wanda, ganadora de un Martín Fierro de la música , y Zaira Nara, a través de las redes sociales donde la periodista con lengua filosa hizo referencia a posteos que le llamaron la atención.

La ahora panelista del programa LAM habría utilizado sus historias de Instagram para dar a conocer una serie de mensajes en los que lanzaba información picante en su cuenta, utilizando una estética similar con la que Yanina exhibe información en su cuenta: placa negra e información enigmática. Esas publicaciones que fueron borradas, hicieron que la periodista estalle.

"En un rato arranco a atender a la mamá de Wanda. Que alguien le avise que soy única e irrepetible como un copito de nieve", advirtió Yanina con un mensaje explosivo.

Luego agregó: "La placa negra... Es muy Yanina. Ahora la señora sube placas negras, ensucia gente y las borra. ¿Se las escribe Wanda?".

"Norita, me imitas, te peleaste con más de la mitad de las angelitas, inventate un personaje, Yanina soy yo. Igual torta frita nunca llega a macaron", cerró con un tono explosivo que marcó las claras diferencias en esta situación.

La polémica opinión de Yanina Latorre acerca de las fotos de Wanda Nara al borde de la censura

La modelo y conductora, Wanda Nara, causó furor en las redes sociales durante el fin de semana publicando una catarata de selfies en ropa interior para mostrar su renovada silueta y, en ese contexto, Yanina Latorre no se quedó callada.

"Es muy amiga del photoshop no sé porqué se toca tanto la cara después cuando la ves en persona es una Wanda distinta", arrancó la periodista de chimentos en su programa de radio sobre el uso de filtros en las imágenes que publicó la rubia.

La opinión de Yanina Latorre

"La semana pasada fue a un evento y estaba divina si sigue bajando de peso va a vivir en con...", siguió Yanina Latorre luego de que Wanda Nara revelara que bajó más de 10 kilos siguiendo la dieta de las Kardashian. Según la modelo, tuvo que engordar para el papel que interpreta en su primer película como protagonista junto a Agustín Bernasconi, con quien fue vinculada sentimentalmente mientras estaba de novia con L-Gante.

Por otra parte, Wanda Nara asistió al evento de lanzamiento de una lujosa marca internacional y las fotos estallaron la red. Pochi de Gossipeame publicó las imagenes que le mandaron usuarias que estaban presentes en el evento y quedaron impactadas por la renovada figura de la modelo y presentadora.

Fue la misma Wanda Nara quien días atrás reveló que decidió engordar 10 kilos para el papel que interpreta en su primer película como protagonista. "Las hermanas Nara y Valentino llegando en un carrito de golf. Todas las que me mandaron foto me hicieron el mismo comentario, aunque no se habla de cuerpos ajenos, Wanda Nara está más delgada", escribió Pochi junto al collage de imágenes.