Ivana Icardi atacó a Wanda Nara tras el divorcio de su hermano: "Un bicho"

Ivana Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara después de que se conociera la sentencia de divorcio de su hermano, Mauro Icardi , en Italia. La hermana del futbolista aprovechó una intervención en el reality español Supervivientes All Stars 3 para dejar en claro que considera a la empresaria parte del pasado familiar y, al mismo tiempo, enviarle un mensaje afectuoso a la China Suárez , actual pareja del delantero.

La escena ocurrió durante una comunicación con Jorge Javier Vázquez, conductor del ciclo, cuando mencionaron a la modelo como su cuñada. La reacción de Ivana fue inmediata y estuvo acompañada por una frase contundente que volvió a dejar expuesta la mala relación entre ambas. “ El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia , es mi ex cuñada”, disparó, sin disimular su rechazo hacia la mediática.

Pero la participante no se limitó a marcar distancia de la conductora. En el mismo intercambio, también aprovechó para expresar públicamente su respaldo a la actriz, con quien mantiene una relación cordial desde hace tiempo. “Le mando un beso a la China Suárez que es mi guapísima nueva cuñada , que nos está viendo”, agregó. El comentario funcionó como una muestra de apoyo a la pareja de su hermano y reavivó el enfrentamiento que sostiene con la exintegrante de su familia.

Ivana Icardi: “ La bicha de WN, ya no está en mi familia es mi ex cuñada, le mando un beso a La China Suárez que es mi guapísima nueva cuñada y que me está viendo”….. (No puedo subir el video por qué tiene derechos de autor, les dejo el audio ) Y eso que no sabía que salió… pic.twitter.com/9AG2RxFZee

De todos modos, hay un detalle importante sobre el contexto en el que se produjo la declaración. Por las condiciones de aislamiento del reality, Ivana todavía no estaba al tanto de que la sentencia de divorcio entre Mauro y Wanda había salido en Italia. Su intervención, por lo tanto, no respondió a una reacción directa ante la resolución judicial, aunque coincidió con un momento decisivo en la separación y volvió a instalar el conflicto familiar en la agenda del espectáculo.

El distanciamiento entre la hermana del futbolista y la empresaria viene de varios años. Ivana sostuvo en distintas oportunidades que la relación de su hermano con Wanda había provocado un alejamiento de la familia y llegó a afirmar que Mauro había dejado de saludar a su propia madre. Durante los primeros meses de este año, además, utilizó su cuenta de X para cuestionar a la conductora, a quien definió como una “resentida llena de ira”. También la responsabilizó por haber perjudicado la infancia de sus sobrinas.

El vínculo de Ivana Icardi con la China Suárez

La postura de Ivana tampoco es nueva en lo que respecta a la China. En distintas ocasiones salió a respaldarla frente a las críticas que recibió tras blanquear su relación con el delantero y hasta recomendó una de las series en las que participó la actriz. Ese gesto tuvo una devolución elogiosa del otro lado. Ahora, con su hermano divorciado y una nueva etapa sentimental en marcha, la hermana del jugador volvió a expresar públicamente de qué lado se ubica, con una frase contra Wanda que no pasó inadvertida.