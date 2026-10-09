Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi: "Quería divorciarme de este psiquiátrico"

La mediática se refirió a la resolución de la justicia italiana que puso fin al matrimonio junto al futbolista. Tras perder el juicio, Nara aseguró que no apelará.

Aunque no fueron buenas noticias para Wanda Nara ya que la Justicia de Milano en Italia falló a favor de Mauro Icardi , el divorcio entre la mediática y el futbolista es un hecho. Después de dos años de pelea judicial y mediática, se resolvió la disolución del matrimonio que se contrajo en abril de 2014 en San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Tras conocer el fallo, la conductora lanzó una fuertísima frase contra su exmarido. En diálogo vía WhatsApp con una cronista de Los profesionales de siempre (El Nueve), la conductora fue letal. “ Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que está enfermo? Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo", disparó.

Pese a que la decisión no la favorece económicamente ya que la justicia rechazó los pedidos de alimentos formulados por la conductora durante la separación y tras el divorcio, aseguró que "no voy a apelar" y remarcó la felicidad de haber cortado todo tipo de vínculo con Icardi.

“Primero tiene que hacer terapia. Tiene problemas psicológicos. Prefiero cortar el vínculo matrimonial”, sentenció en ese mensaje.

Wanda Nara estrena película

Wanda Nara sumó un nuevo desafío a su mediática carrera. La empresaria y conductora se prepara para debutar como actriz en la pantalla grande con ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny y que protagoniza junto a Agustín Bernasconi. El largometraje llegará a los cines el 22 de octubre y, como anticipo, la modelo compartió el primer tráiler de la historia en sus redes sociales.

Wanda fue la encargada de compartir primero el banner de la película y, minutos más tarde, publicó el tráiler completo. “22 de octubre los espero en el cine”, escribió en uno de los posteos de su cuenta de Instagram. La publicación superó los 17 mil “me gusta” en pocos minutos y estuvo acompañada por las imágenes promocionales del largometraje, que marcará su primer proyecto cinematográfico.

De qué trata la película

Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer de 42 años que lleva una vida marcada por la conformidad. El personaje mantiene una relación de 15 años con su novio, pero descubre que él le es infiel. La revelación modifica su rutina y la deja frente a una situación que la obliga a tomar decisiones sobre el vínculo que mantenía y sobre el rumbo que quería darle a su vida.

Después de la infidelidad, Lucía queda con el corazón roto y sin trabajo. Ante esa situación, decide regresar a su departamento de soltera para comenzar de nuevo. Sin embargo, el regreso al antiguo hogar no resulta sencillo, porque su nuevo vecino es Javier, un joven de 22 años interpretado por Agustín Bernasconi. El muchacho organiza fiestas de manera constante y altera el descanso de Lucía, que intenta reorganizar su vida después de la separación y de la pérdida de su empleo.

La protagonista también tiene un objetivo laboral que busca alcanzar. Para conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía decide mentir durante una entrevista y asegura ser una mujer de familia. Además, afirma que tiene un hijo de 22 años. La situación se complica cuando, en la última instancia del proceso de selección, debe participar de un family day junto con los directivos de la empresa y sus respectivas familias.

Sin saber cómo resolver el problema, Lucía le propone un trato a Javier. El joven deberá hacerse pasar por su hijo durante la actividad laboral y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera. Lo que ninguno de los dos imagina es que, en medio de tantas situaciones inventadas y durante ese family day, aparecerá un romance entre ellos. La relación se desarrollará pese a los 20 años que los separan y llevará a los protagonistas a preguntarse qué quieren realmente para sus vidas. Lucía tendrá que dejar de conformarse con la realidad que había aceptado durante años y animarse a perseguir sus propios sueños.