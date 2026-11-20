Mientras Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez disfrutan de unos días de descanso en Uruguay , lejos del ruido mediático y rodeados de paisajes naturales, un nuevo capítulo del conflicto que mantienen con Wanda Nara volvió a sacudir su presente . Esta vez, la disputa dejó de lado las indirectas en redes sociales y se trasladó nuevamente al ámbito judicial, con una resolución que complicó los pedidos realizados por la pareja.

El enfrentamiento ocurrido en Nordelta , que incluyó videos filtrados, intervención policial y fuertes acusaciones cruzadas, continúa generando repercusiones . En las últimas horas se conoció qué determinó la Justicia respecto de las presentaciones que habían realizado el futbolista y la actriz en las jurisdicciones de San Isidro y Benavídez.

La periodista Naiara Vecchio fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde informó que las medidas perimetrales solicitadas por Mauro Icardi y Eugenia Suárez contra Wanda Nara y Martín Migueles fueron rechazadas: “ Les rechazaron las perimetrales pedidas a Mauro Icardi y China Suárez contra Wanda y Migueles ”, publicó la comunicadora, dando cuenta de una resolución que vuelve a poner en el centro de la escena a las dos parejas, protagonistas de una disputa que parece no encontrar tregua.

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La denuncia de Eugenia Suárez tras el enfrentamiento en Nordelta

Por su parte, la China Suárez también había recurrido a la Justicia con el objetivo de obtener una medida de protección contra Wanda Nara y Martín Migueles. La actriz realizó su presentación luego del episodio ocurrido en el complejo residencial y de los insultos que, según manifestó en su denuncia, habría recibido durante el enfrentamiento.

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La situación se originó en medio de un clima de tensión que escaló rápidamente y terminó con la intervención policial, además de la difusión de imágenes que alimentaron la polémica en las redes sociales y en los programas de espectáculos. La defensa de Icardi y Suárez impulsó una denuncia por amenazas simples y planteó la posibilidad de una sanción penal de entre seis meses y dos años de prisión. Sin embargo, el pedido de medidas cautelares no prosperó y fue desestimado por la Justicia.

Aunque el rechazo de las perimetrales representa un revés para las solicitudes de la pareja, las presentaciones penales continúan siendo parte del conflicto. Así, mientras Mauro Icardi y la China Suárez intentan disfrutar de su escapada romántica en Uruguay, la disputa con Wanda Nara y Martín Migueles sigue sumando capítulos y permanece lejos de llegar a una resolución definitiva.