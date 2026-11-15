La China Suárez despedazó a Wanda Nara: "No tengo antecedentes penales ni les cago la vida a mis ex"

La actriz recogió el guante y le pegó con todo a la conductora de Masterchef tras la difusión de los videos.

La China Suárez salió al cruce de Wanda Nara con una serie de mensajes contundentes, luego de que se viralizara un video en el que la conductora la insultó durante el operativo policial realizado en la casa de Mauro Icardi, en Nordelta. La actriz eligió una imagen de su infancia para responder y apuntó contra la vida personal de su rival, además de reivindicar su trayectoria artística. "No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no les cago la vida a mis ex" , lanzó en una de sus publicaciones.

El primer descargo apareció en las historias de Instagram de Eugenia, donde compartió una captura de una publicidad de pastas que protagonizó cuando tenía apenas cinco años. En la imagen se la ve de pequeña, con un dedo sobre los labios en señal de silencio. Sobre esa fotografía escribió: "Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’ , interesada, prostituta y muerta de hambre".

Luego, recordó sus comienzos en el espectáculo y lanzó una frase dirigida a la empresaria: "Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana".

La China Suárez publicó historias en Instagram contra Wanda Nara:



“Yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas” pic.twitter.com/A44sarS6Lm — Fefe (@fedeebongiorno) November 14, 2026

La actriz continuó con sus publicaciones y volvió a cuestionar a Nara sin mencionarla directamente. "Y ya quedó obsoleto el ‘querés ser como ella’. ¿Como quién? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida", escribió. En el mismo mensaje, profundizó sus críticas y aseguró: "Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)".

También defendió su recorrido profesional: "Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años". Y cerró con otra indirecta: "‘No tenés dignidad’ me dice una ‘mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito".

El enfrentamiento se reavivó después de que el viernes 13 de noviembre se difundiera en Puro Show una grabación del cruce entre ambas. El material, registrado por la propia Suárez durante el operativo del 6 de noviembre en la propiedad de Icardi, en Nordelta, permitió escuchar los insultos que le habría dirigido la conductora.

"Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota", se escucha decir a Wanda. La actriz le respondió: "¿A quién vas a matar a palos?". Luego, la empresaria continuó: "Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta".

Cómo comenzó el episodio que desató la polémica

Según explicó Angie Balbiani en el programa, el episodio ocurrió cuando Nara llegó a la vivienda para retirar a su hija Francesca. La menor le habría enviado mensajes a su madre para contarle que su padre la había golpeado y encerrado en una habitación, situación que derivó en la intervención policial y la presencia de representantes de la fiscalía de Tigre.

Tras la difusión del video, la conductora sostuvo que la grabación estaba editada y que faltaban partes del intercambio. "Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos, no respondí de mí", escribió en sus redes. En declaraciones a Primicias Ya, agregó: "Llegó un ratito antes de lo que llegué yo, por eso mi ataque también era porque pensaba: ‘¿Cómo te permitís hablar si vos no estabas?’".

La polémica sumó nuevos capítulos cuando LAM difundió otros fragmentos que, según la versión de Nara, no habían sido incluidos en el registro original. Entre las expresiones atribuidas a la empresaria aparecieron: "Por plata, mugre de persona sos" y "Te hacés la pelotuda porque no tenés donde caerte muerta si este bobo no te mantiene". Además, ante la posibilidad de que la actriz avance con acciones legales por amenazas, Wanda anticipó que solicitará que el teléfono de su rival sea presentado ante la Justicia.

Wanda Nara le contestó a La China Suárez:



“Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar pija como yo, así te va mejor” https://t.co/kzuiC5qBex pic.twitter.com/pZwxzm3qQI — Fefe (@fedeebongiorno) November 14, 2026

En paralelo, Mauro Icardi se presentó el jueves ante la fiscalía de Tigre para declarar en la causa por presuntas lesiones leves agravadas. El futbolista negó haber ejercido violencia y aportó otro video en el que se escucha a Martín Migueles, pareja de Nara, amenazarlo frente a efectivos policiales: "Yo te rompo la boca". La investigación judicial continúa en curso, mientras las publicaciones de la China y las respuestas de Wanda mantienen el conflicto en el centro de la agenda del espectáculo.