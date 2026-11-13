Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone se asociaron para apostar por un mercado en expansión y llevar adelante un proyecto lejos de las canchas.

El inesperado negocio de los hijos de Cholo Simeone: se asociaron para ingresar un mercado muy particular

Los hijos de Diego “Cholo” Simeone y Carolina Baldini atraviesan un momento de nuevos desafíos profesionales . Aunque los tres construyeron sus caminos vinculados al fútbol, recientemente decidieron explorar una faceta diferente y apostar por una iniciativa comercial que nació de una pasión que comparten desde la infancia.

Se trata de un proyecto que ya comenzó a tomar forma en las redes sociales y que apunta a un público muy específico , pero cada vez más numeroso. Con una propuesta que combina entretenimiento, objetos exclusivos y productos difíciles de conseguir, los hermanos buscan hacerse un lugar en una industria que mueve millones a nivel internacional.

Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone unieron fuerzas para crear Game Bros Collection , una plataforma dedicada al coleccionismo y la comercialización de artículos de edición limitada . La iniciativa surgió a partir del interés que los tres comparten por este universo desde pequeños y ahora pretende transformar ese pasatiempo en una oportunidad de negocios.

Para presentar oficialmente la propuesta, Giuliano publicó un video en el que explicó cómo nació la idea y cuáles son las expectativas de los hermanos: “Hola a todos. Estoy muy emocionado y contento de poder empezar este nuevo proyecto, Games Bros Collection, con mis hermanos Giovanni y Gianluca. Juntos compartimos una pasión por el coleccionismo desde chiquitos que nos une a los tres, así que ahora queremos compartirlo con todos ustedes”, contó durante el lanzamiento.

El emprendimiento también cuenta con un perfil propio en redes sociales, desde donde busca acercarse tanto a quienes recién comienzan a coleccionar como a los aficionados que llevan años siguiendo este mercado.

Pokémon, One Piece y artículos deportivos: qué venden

Uno de los principales ejes de Game Bros Collection son las cartas coleccionables de Pokémon, una de las franquicias más reconocidas del mundo. Algunas de sus piezas más exclusivas pueden alcanzar cifras millonarias en subastas internacionales, lo que convierte a este segmento en uno de los grandes atractivos para los coleccionistas.

La propuesta también incluye productos relacionados con One Piece, el exitoso universo del anime y manga japonés. Entre las opciones disponibles se encuentran sobres de edición limitada y cajas especiales que no siempre resultan fáciles de conseguir en los comercios tradicionales.

Sin embargo, los hermanos no dejaron de lado el deporte que forma parte de su historia familiar. La plataforma incorporó una línea de artículos vinculados al fútbol, con productos relacionados con competencias internacionales como la Champions League y LaLiga de España.

El fútbol también tiene su lugar en el negocio familiar

En esta categoría, los fanáticos pueden encontrar piezas relacionadas con jugadores históricos, encuentros emblemáticos y ediciones especiales. También se destacan los artículos autografiados, muy buscados dentro del circuito del coleccionismo deportivo.

De esta manera, Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone decidieron ampliar sus horizontes con un proyecto que combina dos mundos que los apasionan: el deporte y el coleccionismo. Una apuesta empresarial que les permite compartir un interés personal y explorar un mercado que continúa creciendo en distintas partes del mundo.