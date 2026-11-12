Cande Molfese le cambió el nombre a su hijo: cómo se llamará ahora su primer bebé.

Cande Molfese sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar un cambio de último momento en su embarazo. La actriz y su pareja, Joaquín Laviaguerre , decidieron cambiar el nombre que habían elegido para su primer hijo y finalmente revelaron cómo se llamará el bebé.

Semanas atrás, la exintegrante de Violetta había contado que el pequeño llevaría el nombre de Otto . Sin embargo, la pareja volvió a conversar sobre la elección y terminó inclinándose por otra alternativa.

La noticia fue compartida por la propia Cande Molfese a través de sus historias de Instagram, donde explicó que la decisión fue tomada junto a su pareja y otras personas cercanas. "Para los que me preguntan, con Joaco, Almen y Rome decidimos llamar a nuestro bb PIER. Así somos y los cambios son mi estilo de vida favorito", escribió.

De esta manera, la actriz dejó atrás el nombre que había anunciado inicialmente y presentó públicamente la nueva elección, que despertó la curiosidad de sus seguidores. Luego de comunicar la novedad, Molfese publicó un video en el que habló sobre el cambio y reconoció que la decisión podía resultar llamativa para algunas personas, especialmente porque ya había compartido el nombre anterior. "¿Creen que es raro que hayamos cambiado de nombre? Sé de historias de gente que ha cambiado el nombre inclusive en el momento en que nació", comentó.

Además, explicó que no se trató de una determinación improvisada, sino de un proceso que fueron atravesando en pareja. "Esta fue una historia que veníamos procesando y decidiendo, hubo otros nombres en la lista. Pier nunca estuvo en la lista, debo decir. Los cambios y las adaptaciones son lo mío, ya no puedo decirle de otra manera", contó. Sobre el motivo que terminó de convencerlos, la actriz destacó la conexión especial que sintieron con la nueva alternativa: "Cuando dijimos Pier nos pasó algo muy mágico", aseguró.

El emotivo video con el que había revelado el género de su bebé

Cande Molfese atraviesa una etapa muy especial junto a su pareja, Joaquín, mientras espera la llegada de su primer bebé. Desde que confirmó su embarazo, la actriz y conductora fue compartiendo con sus seguidores distintos momentos de la dulce espera, desde las reacciones de sus seres queridos hasta pequeños detalles sobre el bebé.

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Este viernes, finalmente, llegó uno de los momentos más esperados: el gender reveal. Pero la artista decidió alejarse de las tradicionales formas de anunciar la noticia y encontró una manera muy particular de hacerlo. Sus perros, Almendra y Romeo, fueron los grandes protagonistas de la sorpresa. Cuando Cande llegó a su casa todavía desconocía si esperaba un niño o una niña. Joaquín, en cambio, ya tenía la información y fue quien se encargó de mantener el secreto hasta el momento indicado. La dinámica que eligieron fue sencilla y muy emotiva: el primer perro que apareciera determinaría el sexo del bebé según el color del pretal que llevara puesto.

Antes de conocer la respuesta, Molfese compartió frente a cámara toda su ansiedad y emoción: “Recién llego a mi casa y en este momento me voy a enterar qué es lo que tengo en la panza, si un varón o una mujer. Estoy muy nerviosa, ya estoy emocionada y me lo van a dar como sorpresa estos dos seres que amo tanto, Almendra y Romeo”, contó.

Finalmente, Romeo apareció primero y llevaba un pretal azul. La señal fue inequívoca: Cande y Joaquín esperan un varón. La emoción de la actriz fue inmediata: “Ay, no lo puedo creer. Yo sabía, yo sabía”, expresó mientras se llevaba las manos al rostro, completamente sorprendida. Luego, se abrazó con Joaquín para celebrar juntos la noticia.