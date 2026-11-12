De tocar canciones de Airbag a recibir a Pato Sardelli en su casa

Joaquín es fanático de la banda y cumplió el sueño de conocer a su ídolo tras un video que compartió en sus redes sociales.

Joaco Abel Velardez es un fanático de Airbag y cumplió su sueño de conocer en persona a Pato Sardelli, líder de la banda. El joven se había propuesto como desafío tocar un tema de la banda por día hasta llegar a conocer al cantante. El sueño no tardó en cumplirse ya que en apenas algunas horas Pato golpeó la puerta de su casa.

Sardelli lo sorprendió al llegar a su casa en Don Torcuato con un regalo increíble para él. “Te vi tocar. Vi todo lo que hacés con la viola y te quería traer una Gibson, para que la estrenes vos” , le dijo Patricio, ante la sorpresa del nene que compartió el video en su perfil de Instagram.

Joaco arrancó el primer día cantando “Un día diferente”. En su publicación de Instagram, aseguró que su objetivo final era algún día conocer al líder de Airbag . “Pero todavía tengo una misión pendiente: ¡llegar a Pato Sardelli!” , escribió en su publicación, que superó los 3 mil “me gusta” en las primeras horas.

Fue al día siguiente cuando el músico apareció de sorpresa en la casa del joven quien no creía lo que estaba viendo. El regalo: una guitarra eléctrica nueva y más de un elogio para el pequeño que cosechó miles de likes y comentarios sobre lo que estaba protagonizando.

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“Te vi tocar. Vi todo lo que hacés con la viola y te quería traer una Gibson, para que la estrenes vos”, le dijo Sardelli mientras lo ayudaba a abrir la caja. Cuando Joaco sacó el instrumento, reaccionó: “¡Nooo! No, tremenda”. Se trataba de una Les Paul, de la marca preferida del guitarrista de Airbag.

“Acá está nueva, nueva, nueva. ¿Sabés para qué? Para que vos escribas tu historia, que ya empezaste a hacer”, le dijo el artista. Joaco, por su parte, le respondió: “Estoy al lado de una persona que llenó River. Es increíble. No, no. ¡No puedo creer!”

Luego, decidió compartir un posteo de agradecimiento al artista con fragmentos de aquel encuentro. "DÍA 2 SUEÑO CUMPLIDO!!’ Gracias @patriciosardelli @rache.bucheli x este día tan increíble. Pato vino a mi casa ,entienden ? lo gigante q es ?!!!! Gracias por hacerte un tiempo para darme la sorpresa con ese regalazo ,q m va a acompañar toda mi vida , me quedo con tus lindos consejos y prometo Cuidar esta viola , y hacerla hablar como lo haces vos SOS MÁGICO PATO. M explota el corazón , no caigo ♥", escribió.