Cinthia Fernández publicó una ecografía y generó revuelo con su anuncio: "Se agranda la familia"

Cinthia Fernández volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación que no tardó en generar repercusiones en las redes sociales . Fiel a su estilo espontáneo, la panelista compartió un anuncio acompañado de una imagen muy particular que despertó todo tipo de especulaciones. En cuestión de minutos, sus seguidores comenzaron a preguntarse si estaba por convertirse nuevamente en mamá.

La repercusión no tardó en llegar y el video se convirtió en uno de los contenidos más comentados de su cuenta de Instagram. Sin embargo, detrás de la sorpresa había una noticia muy especial que tenía como protagonista a otro integrante de su familia.

La bailarina publicó una grabación tomada durante una visita al veterinario , donde acompañó a una de sus mascotas, Neni, para realizarle una ecografía . Fue entonces cuando descubrió que su perrita está esperando cachorros.

La reacción de Fernández quedó registrada en el video. Mientras observaba las imágenes del estudio, la profesional le mostró a uno de los pequeños que viene en camino y le explicó que podía distinguirse su cabeza e incluso escucharse los latidos de su corazón: “¿Me están cargando?”, reaccionó inicialmente la mediática, sorprendida por lo que veía en la pantalla. Segundos después, completamente emocionada, agregó: “No te puedo creer. Mirá”.

La panelista no pudo contener la alegría al descubrir los movimientos de los futuros integrantes de la familia y hasta comenzó a hablarle directamente a su mascota: “Ay, Neni. Mirá cómo se mueve. Mirá, mirá cómo se mueve. Me vuelvo loca. Compórtate, que estamos viendo a tus bebés”.

La divertida reacción de sus mascotas y los comentarios en redes

Durante la grabación también quedó en evidencia que Neni está recibiendo los cuidados necesarios durante esta etapa. Hacia el final, los ladridos de otro de los animales de la casa sumaron un momento descontracturado a la escena: “Estate tranquila. Papá, todo nervioso. Tranquilo, mamá, tranquilo”, expresó Fernández, mientras acompañaba la situación con humor y ternura.

La publicación tuvo una gran repercusión y muchos usuarios reconocieron que, en un primer momento, habían interpretado que la ecografía anunciaba un embarazo de la propia Cinthia: “Me comí alto amague”, “Felicidades, abuela”, “Pensé que venía un hermanito para las niñas” y “Entré como un caballo” fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.