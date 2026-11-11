Paula Chaves fue operada y compartió los resultados de su intervención quirúrgica.

La modelo y conductora, Paula Chaves , tuvo que ser operada en las últimas horas y mostró imágenes de los resultados tras su paso por el quirófano. Aunque no especificó la causa de su intervención quirúrgica, la actriz dio detalles a través de sus historias de Instagram y contó su fobia con las anestesias.

Antes de la operación, Paula compartió las conversaciones que mantuvo con su médico y con el anestesiólogo donde les manifestó su miedo y todas sus dudas.

“En un nuevo capítulo de mis fobias. Me tengo que operar la mano y pedí el teléfono del anestesiólogo”, contó Paula Chaves a través de sus stories de Instagram. “No sé si sabés de mi fobia a la anestesia y a quedar atrapada sin poder despertar", le comentó al especialista.

Luego, le pidió a su médico que "le aplicara anestesia local" porque, de lo contrario, "iba a seguir postergando su operación por pánico". “Como vos prefieras. No va a ser doloroso para nada”, le aseguró el médico para generar tranquilidad. “Parí sin anestesia. Esto no puede ser peor”, le respondió Paula con humor.

Al llegar el día de la operación, la actriz compartió el paso a paso con una foto suya en un remis y expresó: “Quien se está por operar la mano y llora en un remis yendo a hacer papelones al sanatorio”. Posteriormente, subió una grabación donde muestra a su hermana Delfina, quien fue la persona que la acompañó durante el proceso. "Llegó mi acompañante terapéutica", bromeó.

Por otro lado, posteó una foto desde la cama de la habitación con una bata y todo el equipo quirúrgico. Con un tono humorístico y con unos lentes de sol, escribió: “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”. Tres horas más tarde, Paula Chaves reveló que ya había sido operada y publicó una foto con su mano vendada. "Listo", aseguró, sin dar tantos detalles.

El incómodo momento entre Paula Chaves y Zaira Nara durante su reencuentro

Después de varios años de distanciamiento, Paula Chaves y Zaira Nara volvieron a coincidir frente a las cámaras y dejaron en evidencia que su relación atraviesa una nueva etapa. El reencuentro estuvo marcado por gestos de cercanía y declaraciones que apuntaron a dejar atrás los conflictos del pasado, aunque una pregunta inesperada cambió el clima de la conversación. El encuentro se produjo durante un evento al que asistieron las modelos. Allí, el cronista Alejandro Castelo, consiguió reunirlas frente a cámara, en una escena que llamó la atención debido al tiempo que llevaban sin compartir una entrevista pública.

Mientras Paula hablaba sobre el acercamiento que tuvieron después de la pelea que las mantuvo alejadas, Zaira pasó cerca del periodista y terminó sumándose a la nota: “Nosotras ya tuvimos nuestra charla, que nos juntamos, hablamos, todo muy bien…”, explicó Chaves al referirse a la conversación que les permitió recomponer el vínculo. La presencia de ambas abrió la puerta a nuevas preguntas sobre el presente de su amistad y la posibilidad de recuperar la relación que habían tenido años atrás.

Consultadas sobre si la relación entre ellas seguía siendo la misma de antes, Zaira prefirió poner un límite a la conversación y evitar profundizar en cuestiones personales: “Basta, no nos gusta hablar de nuestra vida privada”, respondió la hermana de Wanda Nara, dejando en claro que no tenía intenciones de exponer detalles de su intimidad.

Paula, en cambio, se mostró distendida y buscó transmitir que las diferencias quedaron atrás: “No hay orgullo. Hay mucho cariño y mucho amor. Está todo muy bien”, aseguró la modelo. Sus palabras reflejaron una intención de preservar el vínculo recuperado, sin volver sobre los motivos que provocaron el distanciamiento.