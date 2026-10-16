Nora Colosimo habló de la pelea de Zaira Nara y Paula Chaves: ¿fue una "Tatiana"?

La madre de Wanda y Zaira, habló sobre el enfrentamiento que acaparó miradas en el mundo del espectáculo. Qué dijo en su nuevo rol como angelita de LAM.

Nora Colasimo , la madre de Wanda y Zaira Nara, se instaló en los medios de comunicación al ser confirmada como una nueva angelita de LAM, uno de los mejores programas del mundo del espectáculo. Desde esa decisión, se ha metido de lleno en distintos temas de su vida privada como la adicción al juego de su expareja Andrés Nara como también detalles de sus hijas mediáticas.

Sin esquivar escándalos ni preguntas, Nora habló sobre un tema que supo acaparar las miradas de la farándula: la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves , quienes pasaron de ser amigas a enemigas. Consultada por sus compañeros de LAM, no dudó en contar detalles de lo que sabía.

“Ahora creo que hicieron las paces hace ya un tiempito”, dijo. Cuando profundizaron en los motivos de la pelea, aclaró: “Nunca voy a preguntarle a mis hijas algo que sé que las lastima o las pone mal”.

En su relato, contó cómo actúa cuando detecta que alguna de sus hijas enfrenta un presente complejo: "Yo no soy esa mamá que, suponete, ese día se peleó con Paula y yo le voy a ir a meter el dedo en la llaga”.

Ante ese tipo de situaciones contó que trata de actuar con naturalidad: “Le caigo a tomar mate y hablo de cualquier cosa. Si se da que me cuenta, la escucho y soy todo oídos”.

Ante eso, Ángel dijo: “Pero fue por Facundo Pieres”, haciendo referencia a quien fue novia de Paula previo a su relación con Pedro Alfonso y que luego salió con Zaira. “Claro, sí, totalmente. Tengo entendi que a Paula la enojó y le molestó”, dijo Nora.

“Fue ‘Tatiana’ Zaira”, dijo el conductor, soltando la denominación para aquellas personas que son consideradas "robamaridos". “No, no fue ‘Tatiana’ si Paula está casada con Pedro hace muchos años. (Facundo) fue ex de Paula cuando tenía 15 o 17 años”, dijo.

“Paula tenía un matrimonio. Me parece que es feo si vos tenés un matrimonio, después de tantos años formaste una familia... ¿cuántos novios mas hubo en el medio? ¿Te vas a preocupar?“, dijo y concluyó: ”En esa no la banqué a Paula”.