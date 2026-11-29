Guillermo Francella atraviesa la última semana de Desde el jardín, la obra que protagonizó durante todo el año y que regresará a la cartelera el primer jueves de marzo. En una entrevista con Sebastián Wainraich desde su camarín, el actor habló de su intimidad familiar, sus hijos, las ganas de ser abuelo y una cuenta secreta que utiliza para mirar redes sociales sin revelar su identidad.

El protagonista se mostró orgulloso del presente de Johanna y Nicolás, sus dos hijos, que también desarrollan carreras artísticas. “Mis hijos hoy son de mucha popularidad también. Johanna está viviendo un momento pleno en el mundo del streaming, la convocan marcas, y también es como yo. Y Nico también filma y tiene una vida artística hermosa ”, contó sobre sus respectivos caminos profesionales.

Lejos de incomodarlo, la exposición de ambos le genera satisfacción. “Me gusta que lo sean. Son muy queridos” , aseguró. También contó que suele recibir comentarios sobre ellos en situaciones cotidianas: “Te lo dicen en una ferretería, en el ascensor: 'Recién la vi a tu nena'. No hay persona que no te diga eso, y para un papá no hay nada más lindo”.

Uno de los recuerdos que compartió fue el cumpleaños de Nicolás, que organizó un asado con amigos. Francella llegó después de trabajar en el teatro y se sumó al encuentro. “Fue hermoso ver el amor que hay para con él, como pasa con mi hija con sus amigas”, expresó. Además, explicó que suelen consultarse sobre sus proyectos y decisiones laborales.

“Generalmente yo soy su fuente de consulta. Y ellos son mi fuente de consulta: '¿Qué te parece esto? ¿Te gusta?'”, explicó. También les comparte avances de sus trabajos y recibe imágenes de sus actividades. “Soy muy presente con ellos”, resumió. Sin embargo, reconoció que adaptarse a la independencia de ambos tuvo un costado difícil: “Yo fui muy proveedor y dejé de proveer. Y eso es uno de los mayores dolores que tengo”.

La posibilidad de convertirse en abuelo también apareció en la conversación. El actor contó que las amigas de Johanna comenzaron a ser madres y suelen mostrarle fotografías de sus hijas. Ante la consulta de Wainraich, admitió que tiene ganas de vivir esa experiencia, aunque aclaró que no pretende apurar a sus hijos: “Después cada uno decidirá cuándo corresponde llevarlo a cabo”.

Qué dijo Francella sobre las redes sociales

La confesión más llamativa llegó cuando habló de su relación con las plataformas digitales. Aunque no tiene perfiles públicos con su nombre, reveló: “No tengo redes, pero ficticiamente tengo, con un nombre de fantasía, y me permito ver reels y divertirme”. Desde esa cuenta anónima sigue a personas que le interesan y mira videos humorísticos, especialmente de mascotas: “Me encantan las mascotas”.

El actor también contó que antes solía dejar comentarios, hasta que recibió una advertencia de su hijo. “A veces contesté. Un día mi hijo me dijo: 'No escribas a nadie'. Entonces nunca más escribí”, relató entre risas. De todos modos, mantiene una interacción discreta mediante los likes: “Pongo los corazoncitos, los likes. Eso sí lo hago. Si me gusta algo, gente amiga que está ahí, les pongo”.

Al explicar por qué no abriría cuentas oficiales, mencionó que no se siente cómodo con el clima de algunas plataformas: “Hay una cierta toxicidad en las mismas con la que no comulgo para nada”. También diferenció entre Instagram y Twitter: “Instagram es un poco más amigable; Twitter es más bravo”. Sin embargo, reconoció que tiene otra dificultad cotidiana: “Me gustaría descomprimirme, pero soy un poco adicto al teléfono”.

El fútbol tuvo su espacio en la entrevista. Fanático de Racing, recordó la cargada que recibió de hinchas de Boca a la salida del teatro, después de la remontada por 3 a 2 ante su equipo. “Lo vi como una cargada, pero como un gesto de amor también, como algo de buena onda”, dijo. Había seguido el partido desde el camarín y llegó al escenario todavía afectado por el resultado: “No saben lo que yo viví”.