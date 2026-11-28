La modelo explicó los motivos por los cuales abandonó el canal de streaming y su excompañera se mostró contemplativa.

Nati Jota opinó sobre la decisión de Paula Chaves de abandonar OLGA y se mostró comprensiva con los motivos que llevaron a la conductora a dar un paso al costado. La periodista explicó que el desgaste puede aparecer cuando un programa cambia de rumbo y deja de generar la misma conexión entre sus integrantes. Además, comparó la situación con su propia salida de Luzu TV.

Chaves había contado en una entrevista con José María Listorti, en Blender, que ya no disfrutaba de su participación en Tapados de Laburo . Según explicó, los chistes habían dejado de causarle gracia y no lograba sentirse cómoda con la nueva dirección del ciclo. Si bien sorprendió a muchos, también generó muestras de apoyo entre sus colegas.

"A Paula no le divertía tanto lo que sucedía en su programa y puede pasar. A veces uno llega a un programa y la química empieza a mutar o el programa busca otra cosa ", analizó la conductora de Sería Increíble. De esa manera, planteó que los cambios en la dinámica de un formato pueden modificar el vínculo, aunque dejó entrever que el ciclo ya tenía previsto no contar más con la presentadora.

“NO ME CAUSABA GRACIA LO MISMO” Paula Chaves contó que se fue de OLGA porque ya no entendía los chistes de la mesa. pic.twitter.com/c6PR1oNlBh

La periodista también destacó la sinceridad con la que su colega explicó lo que estaba atravesando. "Yo la conozco y es una divina, siempre me llevé bien. Sé que lo dijo de forma genuina y transparente, hasta dijo que estaba mal dormida", expresó.

En ese sentido, recordó su propia experiencia cuando decidió dejar Nadie Dice Nada, el ciclo de Luzu TV, para sumarse a OLGA. "Cuando yo me fui de Luzu no me estaba divirtiendo tanto, pero era algo más propio", reconoció. Al mismo tiempo, señaló que los programas de streaming atraviesan transformaciones constantes y que sus propuestas pueden cambiar con el tiempo.

"Capaz a Paula le pasó eso y se dejó de sentir representada por el programa que hacía", reflexionó sobre la salida de la modelo. Así, encontró un punto de contacto entre ambas experiencias, aunque aclaró que su situación actual es diferente y que continúa disfrutando del espacio que ocupa en la señal.

Qué dijo Nati Jota sobre su continuidad en OLGA

Por último, la integrante de OLGA confirmó que tiene intenciones de seguir durante la próxima temporada y dejó en claro su entusiasmo por el proyecto. "Yo soy de Olga desde el principio, no sé si lo puedo decir pero pienso seguir el año que viene en mi programa, que me encanta y está hecho a mi medida", concluyó.