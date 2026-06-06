El comentario de Nati Jota sobre la muerte del Indio Solari que generó repudio en las redes

La muerte del Indio Solari generó una enorme conmoción en la Argentina y dominó la agenda mediática durante las últimas horas. En ese contexto, una intervención de Nati Jota durante la transmisión en vivo de su programa Sería Increíble quedó en el centro de la polémica y provocó una fuerte reacción en redes sociales. La conductora fue cuestionada por una serie de comentarios realizados mientras informaba sobre el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Todo ocurrió cuando Jota repasaba algunos aspectos de la trayectoria del músico y señaló que, pese a haberse retirado de los escenarios en 2017, “se mantuvo activo hasta sus últimos días” . La frase pareció responder a información que recibía desde la producción a través de un auricular, aunque rápidamente generó dudas entre sus compañeros de mesa y entre los espectadores que seguían la transmisión.

Fue entonces cuando Tomás Kirzner intervino para hacer una aclaración. “Bueno... últimamente no estaba tan activo en el sentido de dar espectáculos, sus shows ”, señaló el actor, intentando precisar el alcance de la afirmación. Sin embargo, la conductora insistió con una explicación que terminó alimentando aún más la controversia. “Activo internamente, supongo. En su vida personal”, respondió.

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Por el traspié que tuvo al anunciar la muerte del Indio Solari: "Se mantuvo activo hasta su último día... bueno en el fueron interno digo..." https://t.co/lN6i030b7p pic.twitter.com/ifYdMHaoc9 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 5, 2026

El intercambio no tardó en viralizarse. Muchos usuarios interpretaron que la periodista desconocía la actividad artística que el artista había mantenido durante los últimos años, incluso lejos de los escenarios. De hecho, varios fanáticos recordaron que el músico continuó lanzando material nuevo y desarrollando proyectos a través de plataformas digitales, además de participar en distintas iniciativas vinculadas a su obra.

Entre las publicaciones más citadas apareció el lanzamiento de Super-Dios Vs. El Águila Guerrera, una canción presentada el 14 de junio de 2025 como parte de su proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos. Para numerosos seguidores, ese trabajo desmentía la idea de una inactividad artística y demostraba que el intérprete seguía produciendo contenido hasta poco tiempo antes de su muerte.

La repercusión fue inmediata y el nombre de la influencer se convirtió en una de las principales tendencias de la red social X. Allí se multiplicaron las críticas, los memes y los comentarios irónicos de usuarios que cuestionaron la falta de conocimiento sobre una de las figuras más influyentes del rock argentino. Otros, en cambio, consideraron que se trató simplemente de una confusión propia del ritmo de una transmisión en vivo.

Un comentario de Noe Custodio también fue materia de discusión

La polémica no terminó allí. Otro comentario realizado por la conductora durante el programa también circuló ampliamente en redes sociales. Al escuchar una reflexión de Noe Custodio sobre la muerte del músico, Jota coincidió con la idea de que “es un bajón que se muera uno de los buenos, habiendo tantos que no”. La frase generó opiniones divididas y volvió a colocar a la periodista en el centro de la discusión digital.

Más allá de este episodio puntual, la conductora viene enfrentando distintas controversias en los últimos meses por declaraciones realizadas durante entrevistas y debates al aire. En esta ocasión, la sensibilidad que rodeó la muerte del Indio amplificó el impacto de sus palabras y convirtió un comentario improvisado en uno de los temas más comentados de la jornada en las redes sociales.