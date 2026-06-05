Quién es Viru, la mujer que acompañó al Indio Solari durante más de 40 años.

En el día del fallecimiento del ídolo rockero, se conocen detalles de lo que fue su vida privada.

La muerte del Indio Solari , a los 77 años, provocó una conmoción profunda en el pueblo argentino. Desde las primeras horas posteriores a la noticia, se comenzó a hablar de muchos detalles que rodeaban su vida y su mítica figura. Entre ellos, emerge una persona indispensable para comprender al hombre detrás del personaje: Virginia “Viru” Mones Ruiz, la compañera que estuvo a su lado durante más de cuarenta años y que compartió con él una de las historias de amor más sólidas y discretas del rock argentino.

Mientras el Indio se convertía en una leyenda capaz de convocar multitudes, allí estaba Viru. Lejos de los escenarios, de las luces, de los rumores y de la exposición mediática. Siempre cerca de él, pero casi nunca frente a las cámaras. Su historia de amor comenzó en 1981, cuando Los Redonditos de Ricota todavía eran una aventura contracultural que apenas comenzaba a tomar forma. Eran años de búsquedas, de incertidumbres, de proyectos construidos a pulmón. Nadie podía imaginar entonces que aquel músico de voz grave y mirada penetrante terminaría transformándose en una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

A diferencia de muchas parejas vinculadas al universo artístico, ambos eligieron desde el principio un camino diferente. Nunca buscaron la exposición. Nunca alimentaron el interés de la prensa por su intimidad. Construyeron su vínculo lejos de los titulares y de las apariciones públicas. Una decisión que con el paso de los años se convirtió casi en una declaración de principios y que el propio Indio defendió hasta sus últimos días.

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En una época donde la fama suele convertir la vida privada en espectáculo, ellos eligieron preservar lo más valioso: la cotidianeidad. Compartieron alegrías, desafíos, éxitos, derrotas y también los momentos más difíciles, siempre bajo una premisa inalterable: proteger ese espacio íntimo que habían construido juntos.

La historia del gran amor que vivió el Indio Solari

Fruto de esa relación nació Bruno Solari, en el año 2000, el único hijo de la pareja. Su llegada representó una nueva etapa para ambos. Para entonces, el fenómeno redondo ya había alcanzado dimensiones impensadas y el Indio Solari era una figura central de la cultura argentina. Sin embargo, puertas adentro, la prioridad seguía siendo la familia.

Quienes conocieron de cerca al músico siempre señalaron la importancia que Viru tuvo en su vida. Aunque permaneciera fuera del radar mediático, su presencia resultaba fundamental. Era parte del círculo más íntimo. Los últimos años encontraron a la pareja enfrentando uno de los desafíos más complejos de su historia compartida. El diagnóstico de Parkinson, que el propio cantante hizo público en 2016, modificó profundamente su vida cotidiana y terminó alejándolo definitivamente de los escenarios. En ese proceso, Viru volvió a ocupar un lugar esencial.

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Juntos eligieron vivir en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Allí encontraron un espacio de tranquilidad lejos del ruido que inevitablemente acompañaba cada movimiento del músico. Mientras afuera persistía el fenómeno popular, las peregrinaciones ricoteras y el fervor de millones de seguidores, puertas adentro se desarrollaba una vida sencilla, construida sobre afectos, rutinas y una historia compartida durante décadas.

Precisamente por esa vocación por el bajo perfil, cada vez que Viru decidió expresarse públicamente sus palabras adquirieron un valor especial para los fanáticos. Una de esas excepciones ocurrió cuando compartió un mensaje en redes sociales que rápidamente se volvió viral. “Nos conocimos promediando el verano del año ’81. Años después, cuando escuché por primera vez Me quedo contigo, por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo”.

La publicación conmovió profundamente a los seguidores del Indio. No solo porque revelaba detalles de una historia prácticamente desconocida, sino porque mostraba algo que durante años había permanecido oculto detrás del personaje: la dimensión humana de un vínculo construido sobre la lealtad, el tiempo y la compañía mutua.