El Millonario disputará en Alta Córdoba los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

River tendrá una durísima prueba este sábado, cuando visite a Instituto de Córdoba en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro, que está programado para las 22 , se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente Perón y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

River se clasificó a los cuartos de final luego de atravesar un muy duro semestre , que comenzó con las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, que derivaron en la salida del director técnico Eduardo Coudet.

Ya con Leonardo Ponzio como DT interino, el "Millonario" consiguió una buena regularidad para finalizar cuarto en la Zona B con 26 puntos, mientras que en los octavos de final venció 3-1 a Lanús.

Pese a la buena remontada de los últimos meses, a River no le alcanzó para clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual, por lo que está obligado a consagrarse campeón en el Torneo Clausura para volver a disputar el torneo de clubes más importante del continente.

Instituto, por su parte, fue uno de los mejores equipos de la primera fase, en la que finalizó como líder de la Zona A con la considerable suma de 34 puntos. En los octavos de final, los dirigidos por Diego Flores se sacaron de encima a un duro rival como lo es Huracán gracias al triunfo por 2-1.

Las probables formaciones de River e Instituto

Instituto (C): Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba y Facundo Suárez. DT: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Torneo Clausura

Cuartos de final

Instituto (C) - River

Estadio: Monumental Presidente Perón

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

Hora: 22.

TV: ESPN Premium

River, entre los clubes que deberían cambiar su sponsor

La ley de prevención de la ludopatía sancionada por el Senado tendrá un fuerte impacto en el fútbol argentino: diez equipos de la Liga Profesional deberán revisar sus acuerdos comerciales con casas de apuestas y casinos online, debido a que la nueva normativa prohíbe que esas empresas patrocinen clubes, deportistas, estadios y eventos deportivos.

El Gobierno tendrá un plazo de hasta 120 días para reglamentar su aplicación y definir el alcance de la medida sobre los contratos vigentes.

Los clubes que actualmente tienen marcas del sector en sus camisetas son:

Boca

River

Racing

Independiente

San Lorenzo

Rosario Central

Newell's

Independiente Rivadavia

Huracán

Argentinos Juniors

Entre los acuerdos más importantes, el "Xeneize" percibe entre 7 y 8 millones de dólares anuales de Betsson, con contrato hasta fines de 2028, mientras que River recibe cerca de US$ 6 millones de Betano, empresa que reemplazó a Codere. Racing, por su parte, tiene un vínculo con Betsson que le reporta alrededor de US$ 2 millones por temporada.

La lista se completa con Independiente e Independiente Rivadavia, que tienen a SportsBet como auspiciante; Huracán y Argentinos Juniors, vinculados a Mr. Bet; y San Lorenzo, que firmó con Casino Buenos Aires un acuerdo por US$ 800.000 durante diez meses, monto que triplicó el ingreso de su sponsor anterior, según informó la propia institución.

Rosario Central y Newell's, en tanto, tienen a City Center. En conjunto, los contratos de la industria con clubes de Primera División representan un monto estimado de al menos US$ 20 millones.

La pérdida de esos ingresos podría representar un problema para las instituciones, ya que las empresas de apuestas suelen ofrecer cifras que duplican o triplican las de los auspiciantes tradicionales.