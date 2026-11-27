Las casas de apuestas dominan los sponsors en el fútbol.

Las casas de apuestas online dejarán de tener la exposición que actualmente poseen en el fútbol argentino . Desde los principales espacios publicitarios en las camisetas hasta las denominaciones comerciales de las competencias, una parte del esquema de patrocinio deberá modificarse como consecuencia de la Ley de Prevención de la Ludopatía , sancionada este jueves por unanimidad en el Senado .

El cambio involucra tanto a las instituciones que reciben ingresos por estos acuerdos como a las empresas encargadas de transmitir los partidos. Uno de los interrogantes que deberán resolverse durante los próximos meses es qué sucederá con los contratos vigentes y cuáles serán los plazos para adecuarse a las nuevas disposiciones.

Boca y River , dos de los clubes con mayor exposición comercial del país, tienen empresas vinculadas a las apuestas deportivas como patrocinadores de sus camisetas. Sin embargo, el alcance de esos convenios también comprende espacios dentro de sus estadios, contenidos audiovisuales y publicaciones en redes sociales.

La situación se extiende a la AFA, la Liga Profesional y la propia Selección argentina. Aunque las marcas no aparezcan necesariamente en la indumentaria de los seleccionados nacionales, forman parte de sus campañas comerciales, piezas gráficas y carteles utilizados durante las conferencias de prensa.

La normativa también alcanza a los canales deportivos, que incorporaron a estas compañías entre sus anunciantes tanto en las transmisiones de los encuentros como en el resto de su programación.

El desafío para las instituciones será encontrar nuevos patrocinadores que permitan reemplazar esos ingresos. Por ahora, no se conocen las condiciones bajo las cuales deberán resolverse los compromisos asumidos previamente ni los eventuales períodos de transición.

Las restricciones también alcanzarán a los dirigentes

La presencia de las empresas de apuestas en el deporte no quedará limitada únicamente desde el plano publicitario. La legislación establece una serie de incompatibilidades para quienes pretendan ocupar cargos dirigenciales en las instituciones.

El artículo 17, conocido informalmente durante el debate legislativo como el “Artículo Angelici”, impide que directores, representantes o mandatarios de operadores de juegos de azar online integren listas de candidatos para las comisiones directivas de las asociaciones civiles deportivas alcanzadas por la norma.

La prohibición comprende también a quienes tengan participación accionaria en esas compañías, incluso cuando dicha vinculación se produzca mediante otras sociedades.

De esta manera, las instituciones deberán contemplar las nuevas disposiciones tanto al momento de negociar acuerdos comerciales como durante sus procesos electorales.

Cuándo comenzarán a aplicarse las medidas

El proyecto había obtenido media sanción en Diputados en 2024 y permanecía pendiente de tratamiento en la Cámara Alta. Este jueves, los senadores lo aprobaron sin modificaciones, por lo que no deberá regresar a la cámara de origen.

La iniciativa surgió de una propuesta presentada por la diputada Micaela Morán en marzo de 2024, que posteriormente sirvió como base para unificar más de 20 proyectos de diferentes espacios políticos.

Entre sus principales objetivos aparecen la prevención del juego problemático, la prohibición del acceso de menores de 18 años a las plataformas y la reducción de la exposición publicitaria a las apuestas.

En paralelo, el oficialismo avanzó con una iniciativa complementaria destinada a combatir las plataformas ilegales.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para reglamentar la legislación. Esa instancia será clave para que los clubes, las entidades deportivas y los medios de comunicación conozcan cómo deberán reorganizar sus acuerdos comerciales.