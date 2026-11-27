Un jugador del pincha atraviesa un presente soñado luego de una historia de superación importante. Los momentos claves para llegar a un momento histórico.

Estudiantes de La Plata vivirá una jornada más que especial este sábado 28 de noviembre, día en el que batallará por la Copa Libertadores en el estadio Centenario, de Montevideo, Uruguay . Buscará volver a la gloria en el certamen internacional luego de 17 años sin conseguirlo. Detrás de la institución, hay historias especiales en los jugadores por los que buscarán la heroica ante Palmeiras.

Uno de los casos es el de Ezequiel Piovi, futbolista que ha pasado por un sinfín de situaciones hasta llegar a este presente soñado con el Pincha: desde ser protagonista en la banda musical de cumbia La Champions Liga, pasando por el ascenso argentino, la idea de abandonar el fútbol, entre otras situaciones que potencian una historia especial dentro de la final.

El mediocampista del pincha tuvo una historia de vida, hasta el momento, particular. Más allá de haber concretado una gran carrera deportiva, llegó a ser presentador y animador de un reconocida banda de cumbia. “Fue un hobby que surgió en su momento y ya quedó en la historia”, dijo alguna vez en el programa Paso a Paso sobre su paso por La Champions Liga.

Los portales 0221 y El Día de La Plata afirmaron que l proyecto musical creció liderado Hernán Arbuco, y otros Juveniles del Fortín. “Jugaba en las Inferiores de Vélez, y como tenía tiempo libre, de curioso con la computadora me puse a grabar. Iba al club y les pasaba las canciones a mis compañeros, y desde el boca en boca mi música empezó a hacerse conocida. Después, como jodiendo, les fui diciendo a mis compañeros de Vélez si querían armar la banda conmigo. Con ellos hicimos tres o cuatro shows, no muchos", reveló el líder durante una entrevista con Infobae.

La banda tomó relevancia y se convirtió en un referente de la música nacional. Sin embargo, decidió seguir su camino en el fútbol y dejar la banda.

Su intento de estudiar kinesiología

Quedó libre en Vélez y decidió iniciar un estudio. Pasó por la carrera de kinesiología y comenzó a entrenarse con un grupo de jugadores libres hasta que apareció una nueva oportunidad. “Hice las formativas en Vélez Sarsfield (Argentina) pero no pude debutar en primera categoría. Salió la posibilidad de ir a un equipo de Italia y me fui”, le contó a Primicias Ecuador en 2022.

Allí defendió los colores Messina, que disputaba la cuarta división del Calcio, en la temporada 2013/2014. Fue una experiencia corta: jugó tres partidos y, en otros tres, fue suplente. Sin embargo esto significó entrenar con la Primera de un equipo, algo que daba vuelta en su cabeza y lo tenía como un objetivo claro.

“Llegó un entrenador que quería sólo a jugadores italianos en el equipo”, contó en el medio oficial de la Libertadores y confesó: “Pensó en retirarse, pero volvió a entrenarse con los futbolistas libres”.

Su paso por el ascenso, el salto a Primera y el título internacional

Luego de esa experiencia de una temporada en el fútbol europeo, en 2014 defendió los colores de General Lamadrid en la Primera C, la cuarta división del fútbol local, al siguiente año firmó con Fénix para jugar en la Primera B Metropolitana y después dio el salto a la B Nacional con la camiseta de Almagro. El sueño estaba cerca, ya a un paso de ir a Primera División.

Allí estuvo hasta 2019, año en el que se cumplió el sueño después de un largo periplo: Arsenal de Sarandí lo llamó para jugar por primera vez en la Liga Profesional de Fútbol. Luego pasó a ser internacional, cuando Liga de Quito se lo llevó en 2020.

Allí tuvo un ciclo ganador. En cinco años levantó diferentes títulos, siendo la Copa Sudamericana 2023, la más importante.

Luego de toda esa experiencia de vida, Piovi vive un presente soñado: jugará la final de la Copa Libertadores con Estudiantes frente a Palmeiras, en una edición donde solo se perdió un partido por acumulación de amarillas en el 1-1 ante Cusco FC en Perú por la fase de grupo.