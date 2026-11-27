Marc Márquez , el octocampeón de MotoGP , ha comunicado su sorpresiva decisión de retirarse de la competición a sus 33 años. La noticia se conoció este viernes en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, antes de disputar la última carrera de la temporada 2026. Lastrado por el dolor en un brazo y tras una fulgurante trayectoria marcada por lesiones, el piloto catalán, que recientemente había sido coronado campeón en Portugal , comunicó su adiós de forma inusual.

Mostrando varios carteles a la televisión desde el box de Ducati, minutos antes de los primeros entrenamientos libres, el deportista dejó sin palabras al mundo del motor. En uno de ellos se leía que esta será su última carrera en MotoGP; el último decía “Hemos hecho historia” . Más tarde, en una rueda de prensa, explicó: “He empezado a sentir el miedo”. Aseguró que la decisión, tomada tras el Gran Premio de Japón, en Motegi, era firme y que el riesgo deportivo ya no compensa, a pesar de sentirse rápido y competitivo.

El anuncio llegó a las 10:45, hora local, ante la mirada atónita de los pilotos en el pitlane. Ducati confirmó la noticia en sus redes sociales con un comunicado breve: el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, este domingo, será la última carrera de Márquez como piloto profesional y con el equipo Ducati Lenovo .

El impacto de Marc Márquez en el motociclismo mundial

La sorprendente renuncia de Márquez, quien suma 106 victorias en el Mundial —80 de ellas en MotoGP— y 134 podios en la categoría reina, llega apenas una semana después de conquistar su octavo título de MotoGP. Este logro le permitió igualar a Giacomo Agostini en la cima de la especialidad, superando a Valentino Rossi.

Desde su irrupción en la categoría reina, donde ganó seis de siete títulos entre 2013 y 2019, Márquez atravesó un calvario de lesiones tras un accidente en 2020. Su regreso a la élite pasó por dejar Honda a fines de 2023, correr en 2024 con Gresini y dar el salto al equipo oficial de Ducati, con el que reconquistó el campeonato en 2025 y volvió a ganarlo en 2026.

En total, el piloto de Cervera se despide con diez títulos mundiales: 125cc en 2010, Moto2 en 2012 y ocho en MotoGP. En 2013, en su debut en la categoría reina con Honda, se convirtió en el campeón más joven de la historia, con 20 años y 266 días, y en 2014 arrancó la temporada con diez victorias consecutivas.

El título de este año tuvo un valor especial. Márquez remontó una desventaja de 102 puntos y se consagró en Portimão, en lo que medios españoles describieron como la mayor remontada de la historia de MotoGP.

Las lesiones detrás de la decisión de Márquez

El piloto español detalló que los episodios de doble visión, tras el accidente de Mandalika en 2025 y la caída de Le Mans este año, lo llevaron a reflexionar. A pesar de sentirse competitivo y con posibilidades de ganar otro título, Márquez ponderó que el riesgo ya no justificaba la recompensa. La decisión, que solo conocía su hermano Álex, fue comunicada minutos antes de la primera práctica de este viernes, cerrando un ciclo inolvidable en la historia del motociclismo.

Márquez explicó que ocultó su decisión porque era la única forma de pelear por el campeonato este año: su padre se enteró el miércoles y Ducati, el jueves. A eso se suma el desgaste físico: acumula siete operaciones en seis años en el brazo y el hombro derechos, desde la grave caída de Jerez en 2020, que le provocó una lesión en el húmero.

Qué pasa con Ducati sin Márquez

La retirada altera los planes de Ducati para 2027, cuando MotoGP estrena motores de 850cc. Márquez había firmado este año un contrato por dos temporadas, 2027 y 2028, y apenas una semana antes de su anuncio el jefe del equipo, Davide Tardozzi, aseguraba que seguiría. La marca ya había fichado a Pedro Acosta, proveniente de KTM, y todavía no definió quién ocupará el lugar del catalán.

Por ahora, el último capítulo está previsto para este domingo 29 de noviembre, cuando Márquez se despida en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, con el equipo vestido de rojo.

FUENTE: Con información de El País y agencias