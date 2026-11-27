El certamen internacional oficializó cuál es el equipo ideal de la temporada. Los otros jugadores destacados.
Boca supo crecer con el paso de los partidos en la Copa Sudamericana, desde el avance desde el punto de penal en una serie ajustada ante O'Higgins hasta la suelta y aplastante victoria en la final que borró por completo al Atlético Mineiro. Todos los jugadores terminaron cerrando la temporada internacional en un alto nivel, por lo que fueron destacados por el certamen internacional.
A casi una semana de haber conseguido el título internacional, que cortó una racha de 18 años sin ganar un torneo de estas características, la organización del certamen anunció cuál es el equipo ideal del torneo tomando como referencia lo hecho en esta edición. Allí el xeneize sacó pecho y copó la elección.
Cuáles fueron los jugadores elegidos
El arquero Álvaro Montero levantó el nivel en comparación a las primeras presentaciones con el club. Su gran nivel en el certamen hizo que sea el elegido para el arco del once ideal. Junto a él, una defensa que conoce bien y conformada por tres jugadores: Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera (quedó afuera Leandro Lozano).
En el mediocampo del certamen, parado con cuatro jugadores, hay dos jugadores xeneizes: Santiago Ascacibar y Leandro Paredes.
El ataque tuvo a dos figuras: Miguel Merentiel y Sebastián Villa, dos jugadores que terminaron siendo clave para el equipo en este último tramo. Esta dupla fue la protagonista del segundo tanto en la final, con una asistencia del colombiano y gol del uruguayo.
Milton Delgado, el gran ausente
Llamativamente, quien quedó afuera fue Milton Delgado, quien fue uno de los mejores durante el torneo e incluso en la final. Sin embargo, la decisión podría corresponder a una decisión de incluir a otros jugadores que no sean del elenco campeón.
El once ideal completo
- Álvaro Montero (Boca)
Defensores
- Lautaro Blanco (Boca)
- Lautaro Di Lollo (Boca)
- Facundo Herrera (Boca)
Mediocampistas
- Adson (Vasco da Gama)
- Santiago Ascacibar (Boca)
- Leandro Paredes (Boca)
- Bernard (Atlético Mineiro)
Delanteros
- Sebastián Villa (Boca)
- Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque)
- Miguel Merentiel (Boca)
Llamativo horario para River y cambio en el partido de Boca en los cuartos del Clausura
La Liga Profesional del Fútbol Argentino (LPF) anunció los horarios oficiales para los cuartos de final del Torneo Clausura, con importantes cambios para algunos equipos que definen batallarán para clasificar a semifinales. Lo llamativo del anuncio fue la importante modificación que hicieron para los duelos Boca-Gimnasia de La Plata y Rosario Central-Barracas Central.
Si bien se había conocido que el elenco de La Ribera, que viene de superar ampliamente a Independiente Rivadavia de Mendoza en La bombonera, jugaría a las 22, dieron a conocer que no será así y tendrá nuevo horario.
En consecuencia de esto, el partido del Canalla también sufrirá cambios debido a que son los dos que están programados para el domingo.
Boca le ganó a Independiente de Rivadavia por 2 a 0, y avanzó en a la próxima instancia del fútbol argentino. El domingo jugará contra Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Los cambios: a qué hora jugará Boca y el horario extraño para River
Los dos partidos programados para el sábado seguirán con los mismos horarios que habían salido a la luz: Vélez será local de Independiente de Avellaneda a partir de las 20; y River visitará a Instituto de Córdoba desde las 22 en el Estadio Monumental presidente Perón de Córdoba. Los ganadores de estos partidos, se enfrentarán en semi.
Sin embargo, para el domingo cambió todo: Si bien el partido del Canalla estaba estipulado para las 17.30, el duelo finalmente se jugará a partir de las 17 (30 minutos antes de lo que estaba estipulado).
El que más cambio sufrió en la programación fue el xeneize, quien finalmente jugará en La Bombonera a partir de las 20.30 (estaba estipulado que comience a las 22). De esta manera, el equipo tendrá algunas horas más de descanso entendiendo que, el miércoles siguiente a este partido del domingo 29, debe jugar la final de la Copa Argentina ante Platense.
Cómo quedó oficialmente el cronograma para los cuartos del Clausura
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
20.00 Vélez (3A) – Independiente (7A)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Sebastián Habib
22.00 Instituto (1B) – River (4A)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
17.00 Rosario Central (1B) – Barracas Central (4A)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mariano Ascensi
20.30 Boca (2A) – Gimnasia (3B)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
Aclaraciones reglamentarias sobre los cuartos de final
- – Las instancias de Cuartos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la “Fase de Zonas” definida en el artículo 14.1 del Reglamento de Torneos 2026 LPF.
- – En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.
Te puede interesar...
TAGS
- Boca
- Copa Sudamericana
- DPXT
Noticias relacionadas