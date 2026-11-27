El certamen internacional oficializó cuál es el equipo ideal de la temporada. Los otros jugadores destacados.

Boca supo crecer con el paso de los partidos en la Copa Sudamericana, desde el avance desde el punto de penal en una serie ajustada ante O'Higgins hasta la suelta y aplastante victoria en la final que borró por completo al Atlético Mineiro . Todos los jugadores terminaron cerrando la temporada internacional en un alto nivel, por lo que fueron destacados por el certamen internacional.

A casi una semana de haber conseguido el título internacional, que cortó una racha de 18 años sin ganar un torneo de estas características , la organización del certamen anunció cuál es el equipo ideal del torneo tomando como referencia lo hecho en esta edición. Allí el xeneize sacó pecho y copó la elección.

El arquero Álvaro Montero levantó el nivel en comparación a las primeras presentaciones con el club. Su gran nivel en el certamen hizo que sea el elegido para el arco del once ideal. Junto a él, una defensa que conoce bien y conformada por tres jugadores: Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera (quedó afuera Leandro Lozano).

En el mediocampo del certamen, parado con cuatro jugadores, hay dos jugadores xeneizes: Santiago Ascacibar y Leandro Paredes.

El ataque tuvo a dos figuras: Miguel Merentiel y Sebastián Villa, dos jugadores que terminaron siendo clave para el equipo en este último tramo. Esta dupla fue la protagonista del segundo tanto en la final, con una asistencia del colombiano y gol del uruguayo.

Milton Delgado, el gran ausente

Llamativamente, quien quedó afuera fue Milton Delgado, quien fue uno de los mejores durante el torneo e incluso en la final. Sin embargo, la decisión podría corresponder a una decisión de incluir a otros jugadores que no sean del elenco campeón.

El once ideal completo

Álvaro Montero (Boca)

Defensores

Lautaro Blanco (Boca)

Lautaro (Boca) Lautaro Di Lollo (Boca)

(Boca) Facundo Herrera (Boca)

Mediocampistas

Adson (Vasco da Gama)

Santiago Ascacibar (Boca)

(Boca) Leandro Paredes (Boca)

(Boca) Bernard (Atlético Mineiro)

Delanteros

Sebastián Villa (Boca)

(Boca) Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque)

Miguel Merentiel (Boca)

Llamativo horario para River y cambio en el partido de Boca en los cuartos del Clausura

La Liga Profesional del Fútbol Argentino (LPF) anunció los horarios oficiales para los cuartos de final del Torneo Clausura, con importantes cambios para algunos equipos que definen batallarán para clasificar a semifinales. Lo llamativo del anuncio fue la importante modificación que hicieron para los duelos Boca-Gimnasia de La Plata y Rosario Central-Barracas Central.

Si bien se había conocido que el elenco de La Ribera, que viene de superar ampliamente a Independiente Rivadavia de Mendoza en La bombonera, jugaría a las 22, dieron a conocer que no será así y tendrá nuevo horario.

En consecuencia de esto, el partido del Canalla también sufrirá cambios debido a que son los dos que están programados para el domingo.

Boca le ganó a Independiente de Rivadavia por 2 a 0, y avanzó en a la próxima instancia del fútbol argentino. El domingo jugará contra Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Los cambios: a qué hora jugará Boca y el horario extraño para River

Los dos partidos programados para el sábado seguirán con los mismos horarios que habían salido a la luz: Vélez será local de Independiente de Avellaneda a partir de las 20; y River visitará a Instituto de Córdoba desde las 22 en el Estadio Monumental presidente Perón de Córdoba. Los ganadores de estos partidos, se enfrentarán en semi.

Sin embargo, para el domingo cambió todo: Si bien el partido del Canalla estaba estipulado para las 17.30, el duelo finalmente se jugará a partir de las 17 (30 minutos antes de lo que estaba estipulado).

El que más cambio sufrió en la programación fue el xeneize, quien finalmente jugará en La Bombonera a partir de las 20.30 (estaba estipulado que comience a las 22). De esta manera, el equipo tendrá algunas horas más de descanso entendiendo que, el miércoles siguiente a este partido del domingo 29, debe jugar la final de la Copa Argentina ante Platense.

Cómo quedó oficialmente el cronograma para los cuartos del Clausura

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

20.00 Vélez (3A) – Independiente (7A)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib

22.00 Instituto (1B) – River (4A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

17.00 Rosario Central (1B) – Barracas Central (4A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi

20.30 Boca (2A) – Gimnasia (3B)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

Aclaraciones reglamentarias sobre los cuartos de final