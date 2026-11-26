La Liga Profesional del Fútbol Argentino (LPF) anunció los horarios oficiales para los cuartos de final del Torneo Clausura, con importantes cambios para algunos equipos que definen batallarán para clasificar a semifinales. Lo llamativo del anuncio fue la importante modificación que hicieron para los duelos Boca-Gimnasia de La Plata y Rosario Central-Barracas Central.

Si bien se había conocido que el elenco de La Ribera, que viene de superar ampliamente a Independiente Rivadavia de Mendoza en La bombonera, jugaría a las 22, dieron a conocer que no será así y tendrá nuevo horario.

En consecuencia de esto, el partido del Canalla también sufrirá cambios debido a que son los dos que están programados para el domingo.

Boca le ganó a Independiente de Rivadavia por 2 a 0, y avanzó en a la próxima instancia del fútbol argentino. El domingo jugará contra Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Los cambios: a qué hora jugará Boca y el horario extraño para River

Los dos partidos programados para el sábado seguirán con los mismos horarios que habían salido a la luz: Vélez será local de Independiente de Avellaneda a partir de las 20; y River visitará a Instituto de Córdoba desde las 22 en el Estadio Monumental presidente Perón de Córdoba. Los ganadores de estos partidos, se enfrentarán en semi.

Sin embargo, para el domingo cambió todo: Si bien el partido del Canalla estaba estipulado para las 17.30, el duelo finalmente se jugará a partir de las 17 (30 minutos antes de lo que estaba estipulado).

El que más cambio sufrió en la programación fue el xeneize, quien finalmente jugará en La Bombonera a partir de las 20.30 (estaba estipulado que comience a las 22). De esta manera, el equipo tendrá algunas horas más de descanso entendiendo que, el miércoles siguiente a este partido del domingo 29, debe jugar la final de la Copa Argentina ante Platense.

Cómo quedó oficialmente el cronograma para los cuartos del Clausura

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

20.00 Vélez (3A) – Independiente (7A)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib

22.00 Instituto (1B) – River (4A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

17.00 Rosario Central (1B) – Barracas Central (4A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi

20.30 Boca (2A) – Gimnasia (3B)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

Aclaraciones reglamentarias sobre los cuartos de final