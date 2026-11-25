El Xeneize celebró con su gente la consecución de la Copa Sudamericana tras el triunfo ante Independiente Rivadavia.

Boca goza de buena salud y atraviesa su mejor momento en la última década: con el Vasco Arruabarrena como DT , Juan Román Riquelme como presidente y un plantel encabezado por Leandro Paredes, en nivel europeo, el Xeneize celebró como pocas veces en la Bombonera la consecución de la Copa Sudamericana . Los hinchas del club azul y oro reconocieron a los jugadores que celebraron un título internacional tras 18 años y que mostraron estar a la altura de la camiseta.

Tras el triunfo por 2-0 ante Independiente Rivadavia , que lo clasificó a cuartos de final del Torneo Clausura, el conjunto de la Ribera festejó el trofeo ganado en Barranquilla ante Atlético Mineiro, aunque el clima ya era de fiesta en la previa: el entrenador recibió una placa conmemorativa por los 100 partidos al frente del equipo; los fuegos artificiales empezaron desde temprano ; y tanto el 5 campeón del mundo como sus compañeros fueron aplaudidos cuando la voz del estadio los nombró.

El estratega, sin embargo, no quería que sus muchachos se desconcentraran antes de un compromiso que le podía permitir a Boca seguir en carrera en el certamen doméstico. Cuatro días después de la gesta en Colombia, los referentes dijeron presente: todos quisieron estar en el 11 de gala y algunos lo sufrieron desde lo físico, como Milton Delgado , que debió salir reemplazado en el primer tiempo por molestias musculares.

Fuegos artificiales y el grito de DALE CAMPEÓN de la gente de Boca para sus jugadores cuando salen a hacer el trabajo pre competitivo pic.twitter.com/vPbNIicUBC

"CHICLE" Aranda y la CONMEBOL #Sudamericana que conquistó Boca. ¡FUTURO XENEIZE!



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Cómo fue la vuelta olímpica tras el triunfo ante Independiente Rivadavia

Al término del encuentro, con el boleto a la próxima ronda en el bolsillo, ahí sí se desató la alegría: la Sudamericana salió a pasear por el Alberto J. Armando en manos de los futbolistas y el arquitecto miró todo desde lejos, acaso buscando no quitarles protagonismo a los que brillan en cancha. Paredes, de todas formas, explicó que los objetivos que restan siguen al acecho: "Nosotros queremos ganar todo".

¡SALUDOS Y BESOS A LA TRIBUNA! Leandro Paredes se fue OVACIONADO del campo de juego de La Bombonera. ¡Y Boca va! pic.twitter.com/qJTG1mSVwG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

Y no es para menos: al Xeneize le queda al menos una final pendiente, el próximo miércoles y ante Platense, por la Copa Argentina. Así, el staff completo deberá viajar a Santiago del Estero para conquistar otro título. A los pocos días, el domingo, se medirá ante el bravo Gimnasia de La Plata para meterse en semifinales del Clausura. Después, si todo sale bien, el Trofeo de Campeones también aparecerá como aliciente.