Alejandro Garnacho tomó una decisión drástica en sus redes sociales tras quedar afuera de la convocatoria de Aston Villa nuevamente. En esta oportunidad fue para el partido de la Champions League ante Galatasaray , disputado el martes en Estambul. El extremo argentino eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía con la camiseta de los Villanos y dejó fijada una sola imagen, vinculada a su anterior etapa en el Manchester United .

La ausencia del futbolista de 22 años en la lista de suplentes no fue un dato menor. Unai Emery llevó a Turquía apenas 11 de los 12 relevos permitidos por el reglamento y, con un cupo disponible, optó por sumar a dos arqueros antes que convocar a Garnacho. El equipo cayó 1-0 ante el conjunto turco y quedó noveno en la tabla de la fase regular del certamen europeo, fuera de los ocho primeros puestos que clasifican de manera directa a los octavos de final.

Consultado tras el encuentro sobre los motivos de la exclusión, el entrenador español fue categórico: “Hoy, los jugadores que están acá son los que yo creo que son los mejores para estar acá con nosotros”. La frase se sumó a declaraciones previas en las que ya había marcado distancia con el delantero argentino.

El presente futbolístico de Garnacho en Birmingham explica en parte la determinación del cuerpo técnico. Desde su llegada al club a préstamo desde Chelsea, en el último mercado de pases, el ex Manchester United acumuló apenas 95 minutos repartidos en siete presencias, sin haber sido titular en ninguna de ellas. En noviembre no sumó un solo minuto y su última aparición se remonta al 31 de octubre, cuando ingresó sobre el final del empate 1-1 ante Fulham.

La explicaciones del DT

Semanas atrás, Unai Emery, entrenador del Aston Villa ya había descripto el camino que le exigía a Alejandro Garnacho: “Tiene que seguir trabajando. Trabajo, trabajo, entrenamiento y más trabajo. Cuando lo haga, tendrá minutos para jugar y para jugar bien. Está progresando, pero hay futbolistas delante suyo ahora mismo”.

El gesto en Instagram no resultó una novedad absoluta para quienes siguen la carrera de Garnacho. Una reacción similar había tenido durante su etapa en Chelsea, club dueño de su ficha, cuando también quedó relegado de varias convocatorias antes de salir a préstamo. En aquella oportunidad, el jugador llegó incluso a borrar contenido de TikTok vinculado a los Blues y a repostear material de hinchas de Manchester United que pedían su regreso.

El acuerdo que lo trajo a Aston Villa contempla una obligación de compra de 48 millones de euros, condicionada al cumplimiento de una determinada cantidad de partidos durante la temporada, un objetivo que luce cada vez más lejano según el ritmo de participación actual.

Desde el entorno de Aston Villa también surgieron voces críticas sobre el futuro del delantero. Bryan King, exojeador del club, cuestionó la capacidad del jugador para revertir la situación: “No lo veo capaz de darle la vuelta a la situación y convertirse en un jugador habitual del Aston Villa. Lleva seis meses aquí y no ha hecho nada. No ha demostrado interés en entrar al equipo. Así que el Villa lo descartará. Está cobrando su sueldo cada semana”, declaró en diálogo con Football Insider.