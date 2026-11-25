La Araña marcó el segundo tanto del Colchonero en la victoria por 2-0 ante el Viking, en el Metropolitano.

Julián Álvarez volvió a ser protagonista en la Champions League con una acción inesperada. El delantero argentino convirtió de tiro libre el segundo gol del Atlético de Madrid frente a Viking, de Noruega, por la quinta fecha del certamen. La jugada tuvo suspenso: el arquero pareció evitar el tanto, pero la tecnología confirmó que la pelota había cruzado la línea.

El equipo dirigido por el Cholo Simeone consiguió una ventaja rápida. A los 19 minutos, Alexander Sorloth abrió el marcador y, apenas cinco más tarde, llegó la intervención del cordobés. El ex River se hizo cargo de una infracción sobre la izquierda y sorprendió al elegir el remate directo, cuando buena parte de los jugadores esperaba un centro al área.

La Araña observó que Lubomir Belko estaba adelantado y apuntó al primer palo. El arquero visitante se lanzó y alcanzó a bloquear el disparo, pero la pelota ya había superado la línea . El rebote quedó para Alex Baena, que intentó aprovecharlo; sin embargo, Belko volvió a intervenir y un defensor terminó enviando el balón al córner.

¡PICÓ LA ARAÑA EN LA #CHAMPIONSLEAGUE! Julián Álvarez probó con el tiro libre, el reloj indicó que la pelota entró por completo y el argentino festejó el segundo de Atlético de Madrid vs. Viking.



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La escena confundió a los futbolistas del Colchonero, que se tomaron la cabeza al creer que habían perdido una oportunidad. Durante unos segundos, nadie celebró. Tres segundos después del córner, el árbitro belga Erik Lambrechts recibió la señal en su reloj: el balón había ingresado por completo antes de la intervención del 1.

El juez señaló entonces el círculo central y convalidó el 2-0. Los jugadores rojiblancos comenzaron a abrazarse, aunque inicialmente no estaba claro quién había sido el autor. Poco después, sus compañeros fueron a buscar a Álvarez. La repetición tecnológica, con una toma alineada sobre la línea de fondo, mostró que la pelota había pasado por unos centímetros.

Cómo terminaron los otros partidos del segundo turno en la Champions

La fecha también tuvo situaciones destacadas en Portugal, donde Manchester United visitó a Sporting de Lisboa. En apenas tres minutos del primer tiempo, el local dispuso de dos penales. Lisandro Martínez cometió la primera infracción, pero Senne Lammens le atajó el remate a Luis Suárez. Luego, una falta del arquero le dio otra oportunidad al delantero, que convirtió.

EL PENAL QUE LE HICIERON A LISANDRO MARTÍNEZ PARA EL EMPATE DE MANCHESTER UNITED VS. SPORTING CP. pic.twitter.com/kjkKVNiuOm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 25, 2026

Antes del descanso, al United le anularon un gol de Amad Diallo por una infracción previa. En el complemento, Licha recibió una falta dentro del área y Bruno Fernandes empató de penal. Dos minutos después, el portugués dio vuelta el resultado, aunque Suárez estableció el 2-2 a diez minutos del final tras un error de Lammens.

Además, el PSG y la Roma igualaron por el mismo resultado en Francia, el Liverpool goleó 3-0 al Brujas en Bélgica, el Lille dio la nota ante el Bayern tras vencerlo por 2-1 en tierras galas; y el Inter de Lautaro, con un tanto del Toro -entró desde el banco-, batió 2-0 al Stuttgart como local.