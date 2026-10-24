Julián Álvarez marcó en el Metropolitano y los hinchas cambiaron los silbidos por aplausos

El argentino convirtió ante Deportivo La Coruña y llegó a 51 goles con el Atlético Madrid. Era su primer gol como local en Liga en casi un año.

Julián Álvarez volvió a sonreír en el Metropolitano. El delantero argentino marcó el único gol del partido ante Deportivo La Coruña en la décima fecha de La Liga y le dio al Atlético de Madrid un triunfo que lo mantiene segundo en la tabla con 25 puntos, detrás del Barcelona.

El tanto llegó a los tres minutos del segundo tiempo, con una asistencia de Alex Grimaldo desde la banda izquierda.

Lo que hace especial el gol no es solo el resultado: es el contexto. El último tanto de Álvarez como local en la Liga había sido el 1° de noviembre de 2025 ante Sevilla, casi un año atrás.

En ese lapso, el delantero acumuló silbidos del Metropolitano, rumores de salida y una racha de 174 días sin convertir en el torneo doméstico que recién rompió el martes pasado ante Stuttgart en la Champions League.

Ahora sumó su 51° gol con la camiseta del Atlético, una cifra que ya lo acerca a sus registros históricos: 54 con River Plate en 122 partidos, 36 con Manchester City y 16 con la Selección Argentina.

El perdón y el origen de la grieta

Tras el pitazo final, Álvarez tomó la palabra y fue directo: "Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como en el momento y, sobre todo, porque entiendo el enojo de la gente. Yo también como hincha me hubiera enojado, y además por cómo me han bancado y apoyado siempre durante estos años".

Quería pedir disculpas a nuestra gente.



— Julián Alvarez pic.twitter.com/d3R2ZHiSXB — Atlético de Madrid (@Atleti) October 24, 2026

Para entender este momento, hay que regresar al inicio del Mundial 2026, cuando el cordobés —entonces la máxima figura del equipo de Simeone— reconoció públicamente que quería ser transferido al Barcelona. El pase nunca se concretó, pero la declaración no fue olvidada por los hinchas colchoneros, que lo recibieron con insultos y silbidos en sus primeras apariciones de la temporada.

Diego Simeone respaldó al jugador incluso en los momentos de mayor tensión, lo sostuvo como titular y volvió a ver los resultados. Con Álvarez como figura, el equipo colchonero sigue en la pelea por el título en España mientras espera el clásico entre Barcelona y Real Madrid del domingo. El próximo compromiso del Atlético será el sábado 31 de octubre ante Levante, de visitante.