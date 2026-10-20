Julián Álvarez cortó una sequía de seis meses sin goles y Alexis metió un doblete

Fue en una nueva jornada de la Champions League donde Atlético Madrid empató y Liverpool lo dio vuelta.

Los argentinos fueron protagonistas en una nueva jornada de la Champions League. El mediocampista convirtió dos goles en la remontada del Liverpool ante Villarreal, mientras que el delantero del Atlético de Madrid volvió a festejar después de 174 días sin marcar con su club.

La Champions League tuvo una jornada especial para los futbolistas argentinos. Alexis Mac Allister se destacó con un doblete en el triunfo del Liverpool por 4-2 ante Villarreal , mientras que Julián Álvarez rompió una larga sequía goleadora con un gol para el Atlético de Madrid frente al Stuttgart, por la tercera fecha de la fase liga del certamen continental.

En Anfield, el Liverpool debió remontar un comienzo adverso. El conjunto español golpeó primero con los tantos de Georges Mikautadze , a los cuatro minutos, y Sergi Cardona , a los 29. Con el marcador 0-2, los ingleses necesitaban reaccionar y encontraron en Mac Allister a uno de sus principales argumentos para cambiar la historia.

CABEZAZO IMPECABLE DE ALEXIS MACALLISTER



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El campeón del mundo descontó a los 36 minutos con un cabezazo tras un tiro de esquina y volvió a aparecer en el complemento, a los 65, para marcar el 3-2. En esa acción, el juvenil Rio Ngumoha protagonizó una gran corrida y asistió al argentino, que definió desde corta distancia. Dos minutos después, Florian Wirtz sentenció el 4-2 para el equipo inglés, que logró una remontada importante ante su público.

| Argentine blood, Alexis MacAllister turns the game around!!



Liverpool 3-2 Villarreal



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Julián Álvarez volvió al gol después de 174 días

La otra noticia destacada de la jornada tuvo como protagonista a Julián Álvarez. El delantero cordobés convirtió para el Atlético de Madrid en su visita al Stuttgart y dejó atrás una racha de 174 días sin marcar con la camiseta rojiblanca.

El equipo alemán se había adelantado en el marcador con un tanto de Jamie Leweling durante la primera parte. Apenas iniciado el segundo tiempo, el atacante argentino recibió una asistencia de Ademola Lookman y definió de zurda, con un remate al ángulo, para establecer el empate 1 a 1.

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El último gol de Álvarez con el Atlético había sido el 29 de abril, cuando convirtió de penal frente al Arsenal, en las semifinales de la edición anterior de la Champions. Por eso, el festejo en Alemania tuvo un valor especial para el exdelantero de River, que buscaba reencontrarse con el gol en un comienzo de temporada exigente.

La jornada volvió a mostrar la importancia de los argentinos en el máximo torneo europeo. Mac Allister fue decisivo para la remontada del Liverpool, mientras que Julián Álvarez recuperó el grito de gol en un escenario internacional que ya lo había tenido como protagonista durante la temporada pasada.

Nahuel Molina, el goleador inesperado de la jornada

Otro argentino que fue protagonista en la jornada de la Champions fue Nahuel Molina, que marcó su primer gol con la camiseta de la Roma, en la goleada por 4-0 del equipo italiano ante Slovan Bratislava, que le permitió recuperarse de la derrota ante Real Madrid.

¡PRIMER GOL DE NAHUEL MOLINA CON LA ROMA! El argentino apareció como todo un goleador en el área y convirtió ante Slovan Bratislava su primer tanto con la camiseta de la Loba.



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El lateral derecho de la selección argentina marcó el segundo tanto, a los 38 del primer tiempo, tras un rebote del arquero, que aprovechó al aparecer a las espaldas de los defensores rivales.