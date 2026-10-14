Impresionante remontada del Real Madrid en la Champions

El equipo de Mourinho dio la nota en la segunda fecha con una levantada impactante en Italia.

El Real Madrid sigue ratificando que es el club más grande del mundo, por presente y por historia. Este miércoles, por la Champions League , volvió a mostrar su capacidad para reaccionar en los momentos decisivos. En su visita a la Roma , el equipo español pasó de estar dos goles abajo a quedarse con una victoria por 4-3, en un encuentro que tuvo un desenlace electrizante.

El conjunto italiano había tomado la iniciativa con el tanto de Marten de Roon , a los 20'. El Madrid respondió con Kylian Mbappé , cinco minutos después, pero la Roma volvió a golpear en el segundo tiempo con un doblete de Donyell Malen , a los 51' y 57', para ponerse 3-1 arriba.

Cuando parecía que el triunfo quedaría en manos del equipo local, el Madrid construyó otra remontada épica de las que tiene tantas a nivel europeo.

Carlos Espí descontó a los 83' y Endrick marcó el empate apenas dos minutos después con un cabezazo. La locura se completó a los 90, cuando Antonio Rüdiger convirtió el gol que selló el 4-3 definitivo tras otra pelota parada.

Así, el equipo español consiguió una victoria de enorme valor después de estar contra las cuerdas durante buena parte del encuentro. La Roma se quedó sin premio tras haber tenido una ventaja que parecía decisiva.

El PSG aplastó al Manchester City

En otro de los grandes partidos de la fecha, el Paris Saint-Germain se impuso por 4-1 ante el Manchester City en Inglaterra.

El conjunto francés construyó una ventaja contundente gracias a los goles de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha y Maghnes Akliouche. Para el equipo inglés, Erling Haaland marcó el único tanto, pero no alcanzó para evitar una derrota amplia frente a un PSG que aprovechó sus oportunidades y se llevó un triunfo resonante.

Liverpool y Aston Villa, a puro gol

El Liverpool también fue protagonista de una jornada repleta de tantos. En Austria, derrotó 6-3 al LASK Linz en un partido en el que Bradley Barcola se destacó con un triplete. Ronald Araújo, Jeremie Frimpong y Lewis Koumas completaron la cuenta del conjunto inglés. Para el local marcaron Robert Ljubicic y Florian Flecker, en dos oportunidades.

Otro resultado contundente fue el del Aston Villa, que aplastó 6-0 al Fenerbahçe. Manszambi, Jackson, Barkley, de penal, y Abraham participaron de una goleada que dejó al conjunto inglés entre los grandes ganadores de la jornada.

Por su parte, el Feyenoord venció 3-2 al Como en un partido cambiante. Gjivai Zechiël, Moussa y un gol en contra de Sánchez le dieron la victoria al equipo neerlandés. Para el conjunto italiano anotaron Diao y Anastasios Douvikas, este último en tiempo de descuento.

Todos los resultados de la Champions League

Estos fueron los resultados de la jornada del miércoles:

LASK Linz 3-6 Liverpool

Feyenoord 3-2 Como

Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart

Bodø/Glimt 1-0 Borussia Dortmund

Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atenas

Roma 3-4 Real Madrid

Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

Real Betis 3-2 Porto

Manchester City 1-4 Paris Saint-Germain

La jornada dejó una certeza: en la Champions no hay partido definido hasta el final. El Real Madrid lo demostró con una remontada memorable en Italia, mientras que el PSG dio un golpe de autoridad al imponerse con claridad en la cancha del Manchester City.