Tras la polémica con el Atlético de Madrid, Julián Álvarez cambiará de representante

Julián Álvarez tomó una fuerte decisión al término de la fecha FIFA: dejará a su histórico representante, Fernando Hidalgo, y buscará un nuevo agente, tras su frustrada salida del Atlético de Madrid en el mercado de pases, en el que estuvo en el centro de la polémica por su deseo de ir al Barcelona .

El delantero estrella de la selección argentina provocó un enorme malestar en la dirigencia del Atlético de Madrid al declarar públicamente que la mejor opción para todas las partes involucradas era su inmediata transferencia a la institución catalana.

Los altos directivos del club colchonero mantuvieron una postura completamente inflexible ante el interés del conjunto culé y se remitieron de forma contundente a la cláusula de rescisión fijada en el astronómico monto de 500 millones de euros .

JULIÁN ÁLVAREZ ROMPIÓ EL VÍNCULO CON SU AGENTE, FERNANDO HIDALGO.



Esto es a raíz de los PROBLEMAS para salir del Atlético Madrid, y ya busca representante.



Vía @rubenuria. pic.twitter.com/m3zyUmEqmT — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 8, 2026

La frustrada salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid

Álvarez encendió la polémica al declarar, durante su participación con la selección en el Mundial 2026, que "Lo mejor para todos es una transferencia", además de manifestar su deseo de jugar en el Barcelona.

El presidente del club madrileño, Miguel Ángel Gil Marín, apuntó de manera directa contra el entorno del jugador cordobés al asegurar que existieron personas encargadas de engañar y confundir al atacante durante todo el proceso de negociación desarrollado a lo largo de las semanas.

A pesar de los mensajes cruzados entre el jugador y la dirigencia, el Colchonero no se mostraba en contra de una transferencia fuera de España, donde el Arsenal inglés tenía fuerte interés. Sin embargo, el delantero no quería trasladar a su familia fuera del país, por lo que decidió quedarse en Madrid.

El futbolista atravesó un clima de altísima tensión con la hinchada rojiblanca al recibir durísimos insultos y abucheos en su regreso al estadio madrileño aunque el entrenador Diego Simeone continuó considerándolo una pieza indispensable dentro del equipo. La profunda disconformidad del deportista originario de Calchín con el manejo de las tratativas precipitó la ruptura contractual con su agente para buscar un nuevo representante.

ABUCHEOS, SILBIDOS E INSULTOS GENERALIZADOS PARA JULIÁN ÁLVAREZ



Cuando la voz del estadio mencionó al argentino, los hinchas de Atlético de Madrid mostraron su desprecio. pic.twitter.com/rlwAkoj44L — A PRESIÓN (@apresion1) August 23, 2026

La fuerte crítica de Tagliafico sobre el presente del fútbol argentino

El lateral izquierdo del Olympique de Lyon y de la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico, analizó el formato actual de los torneos de la Liga Profesional de Fútbol y reconoció: “Lo veo muy poco, por los horarios, pero también empecé a perder ese amor por el fútbol argentino".

En una entrevista con Juan Pablo Varsky para su medio, Clank!, el defensor contó que actualmente sigue poco el fútbol local, tanto por los horarios como por los cambios que sufrió el formato: "Veo muy poco fútbol argentino, por los horarios, pero también empecé a perder ese amor por el fútbol argentino. No sé si es porque empezó a bajar la calidad o porque crecí con el Apertura y Clausura de 20 equipos. Hoy uno no se va dando cuenta de las cosas. Hay Grupo A, Grupo B, cómo se conectan".

”Empecé a perder amor por el fútbol Argentino. Siento que bajó la calidad, crecí con Apertura, Clausura y 20 equipos. Hoy no te das cuenta de las cosas, con los grupos y como se conectan. Uno va perdiendo el amor” - Nicolás Tagliafico sobre el deterioro del futbol local https://t.co/x8alQjKYrJ pic.twitter.com/3nTFNRaE0G — PaseClave (@paseclave__) October 8, 2026

Por otra parte, 'Taglia' lleva casi una década jugando en Europa y aseguró que el contraste con las competencias que conoció allí también influyó en su percepción. “Ya voy a cumplir casi 10 años en Europa y fue todo casi siempre igual. Y hoy acá te encontrás que tenés un ganador de Copa que juega contra el ganador de otra Copa”, explicó.