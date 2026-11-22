Leonardo Ponzio consiguió un respaldo importante para su continuidad como entrenador de River después de la victoria por 3-1 frente a Lanús , que le permitió al Millonario meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura. Sin embargo, el técnico interino no se conformó con analizar el resultado y dejó varias declaraciones sobre su futuro, las versiones que circulan alrededor del club y los nombres que aparecen como posibles reemplazantes. Incluso, lanzó una indirecta que tuvo como destinatario a Ramón Díaz .

Después de la clasificación en el Monumental, el exmediocampista defendió su propuesta futbolística y aseguró que los resultados obtenidos desde su llegada respaldan su trabajo. " Creo que me gané el lugar, por el respeto que me dieron . Con lo que venimos haciendo", sostuvo. También explicó que pretende mantener una identidad de juego, incluso cuando el equipo atraviesa dificultades para salir desde el fondo y queda expuesto a las pérdidas de pelota.

Consultado sobre la posibilidad de continuar al frente del plantel profesional, el DT no escondió sus intenciones. "Por supuesto que quiero ser entrenador de River", afirmó. Sin embargo, cuestionó el tratamiento que recibe la sucesión en el banco de suplentes y dejó en claro que no pretende que su puesto se convierta en una disputa pública. " Parece que este lugar se está como vendiendo, u ofreciendo , y no tenemos que ir por ese lado. Cuando hay alguien en ese lado hay que respetarlo. Me gané todo trabajando", agregó.

“CREO QUE ME GANÉ EL LUGAR” Leo Ponzio habló sobre el estilo de juego y su rol en este River del segundo semestre del 2026. ¿Coincidís? pic.twitter.com/LeYrRsmQZ0

La parte más picante de la conferencia llegó cuando le preguntaron por los nombres que comenzaron a circular como posibles candidatos para dirigir al Millonario. Sin mencionar directamente al Pelado, Ponzio dejó una respuesta cargada de reproches hacia quienes alimentan las versiones. "No me molesta, sé de qué vivimos. De qué lado viene. Lo sé. Los conozco a todos", disparó.

En ese sentido, el León manifestó su preocupación por el impacto que las especulaciones pueden tener puertas adentro. "Lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a nuestros jugadores. ¿Qué buscamos? ¿Qué le vaya mal? Yo soy parte del momento y me molesta que no protegemos. Si son hinchas de River. Si no querrán lo peor", expresó.

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"Por supuesto que quiero ser entrenador de River".



"Cuando hay alguien que está en el cargo, hay que respetarlo". pic.twitter.com/kKcuoW6UOr — Germán Balcarce (@GermanBalcarce) November 23, 2026

Ponzio y las comparaciones con Marcelo Gallardo

El estratega también habló sobre la presión que implica conducir a River y reconoció que los últimos meses fueron una experiencia de aprendizaje acelerado. "Llevo tres meses que parecen años porque es este mundo", describió. Además, se refirió a Marcelo Gallardo y aclaró que busca incorporar algunas enseñanzas del Muñeco, aunque sin intentar imitarlo: "De Marcelo queremos copiarle muchísimas cosas que viví con él, pero Gallardo hay uno solo".

Por último, destacó especialmente la actuación de Thiago Almada, autor de dos goles ante Lanús, y valoró el aporte de los juveniles Tobías Andrada y Santiago Espíndola. "Es de los mejores jugadores de Argentina", dijo sobre el campeón del mundo. Con la clasificación en el bolsillo y el respaldo del vestuario, Ponzio ahora espera seguir demostrando que puede quedarse con el puesto y conducir al equipo en la recta decisiva del Clausura.