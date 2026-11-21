El Millonario se enfrenta al Granate en el Estadio Monumental en busca de un lugar en los cuartos de final.

River recibirá este domingo a Lanús , en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido, que está programado para las 19 , se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.

El Millonario llega a este encuentro en medio de un muy flojo semestre que comenzó con las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, además de la serie de caídas en el Torneo Clausura que derivaron en la salida del director técnico Eduardo Coudet.

Luego se dio la llegada de Leonardo Ponzio como DT interino y una serie de resultados positivos que le permitieron al "Millonario" terminar cuarto en la Zona B con 26 puntos, pero sin terminar de convencer al hincha.

Lanús, por su parte, tuvo un semestre muy irregular, aunque en el tramo final de la primera fase de este Torneo Clausura pudo enlazar una seguidilla de seis partidos sin perder para finalizar quinto en la Zona A con 26 unidades.

El ganador de este enfrentamiento conseguirá la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que se medirá contra el vencedor del encuentro entre Instituto de Córdoba y Huracán, que está programado para este domingo a las 22.

Las probables formaciones de River y Lanús

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Torneo Clausura

Octavos de final

River - Lanús

Estadio: Monumental

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Hora: 19.

TV: TNT Sports

Vélez, el primer clasificado a cuartos de final

Vélez eliminó a Belgrano por penales en los octavos de final del Torneo Clausura tras empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario y ganar 3 a 1 en la tanda desde los 12 pasos, con un Tomás Marchiori que se vistió de héroe y atajó tres disparos.

En un partidazo en Liniers, el "Fortín" logró empatar el resultado dos veces. A los 11 minutos, Ramiro Hernándes abrió el marcador para Belgrano y Ronaldo Martínez lo empató a los 14 de la segunda mitad.

Ya en el tiempo extra, a los 10 minutos, apaerecería Nicolás Fernández para volver a poner al "Pirata" arriba del marcador, pero Vélez insistió con su gente empujando y empató nuevamente a los 5 del segundo tiempo extra, agregando muchísimo dramatismo.

Ya en la tanda de penales, Marchiori le atajó los disparos a Lucas Zelarrayán, Francisco González Metilli y Adrián Sporle. El único de Belgrano que convirtió fue Nico Fernández. En el Fortín anotaron Rodrigo Aliendro, Rolando Martínez y Dilan Godoy, mientras que erró Matías Arias.

El partido se abriría rápido a favor de Belgrano, cuando a los 10 minutos del primer tiempo Lucas Passerini aguantó muy bien una pelota de espalda y habilitó a Ramiro Hernándes. El 8 controló, remató débil y ante el rebote de Tomás Marchiori lo superó y definió con el arco libre.

Minutos más tarde, a los 27, Joaquín García tiró un centro al área chica para Vélez, Ronaldo Martínez intentó bajarla y se la dejó a Manuel Lanzini, quien remató pero fue bien bloqueado por el arquero Thiago Cardozo, quien evitó el empate.

A los 36, Belgrano casi aumentó la ventaja de contra. Hernándes condujo, la abrió a la derecha para Lucas Zelarrayán, quien reventó el travesaño en una chance clarísima para poner el 2 a 0 parcial.

Vélez respondería con un remate de media distancia de Leo Cristaldo, a los 39, que sería desviado por Cardozo, en una maniobra exigente. Esta sería la ultima acción de un primer tiempo en el cual el “Fortín” no pudo revertir el golpe inicial ante su gente.

En el inicio de la segunda etapa, Belgrano tendría dos chances de ampliar la diferencia: Hernándes de media distancia y luego Passerini de cabeza, en el área chica, se perdieron el segundo gol.

La reacción de Vélez llegaría recién a los 14 minutos del segundo tiempo con una buena jugada de Diego Valdés, habilitación de Ronaldo Martínez que giró y la clavó de media distancia al ángulo, imposible para el arquero.

En un segundo tiempo en el que no pasó demasiado, el trámite se iría al tiempo extra, donde a los 10 minutos Nico “Uvita” Fernández metería un derechazo letal, de media vuelta, para aventajar a Belgrano nuevamente, por 2 a 1.

El empate llegaría por parte de Dilan Godoy a los 5 del segundo tiempo extra, quien capturó una pelota en el área chica y definió ante la salida del arquero, para estampar el 2 a 2 definitivo que llevaría las cosas a los penales.