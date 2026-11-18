Con tan solo un partido en Primera , Santiago Espíndola se perfila para ser titular en River frente a Lanús el próximo domingo desde las 19, por los octavos de final del Torneo Clausura . El juvenil le ganaría la pulseada a Lucas Silva y aprovecharía las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera para hacerse con un lugar en el once.

Luego de formar parte de la delegación argentina subcampeona en los Juegos Suramericanos llevados a cabo en Santa Fe, Espíndola regresó a River y tomó un papel más preponderante en la consideración de Leonardo Ponzio. Además de promoverlo para que se entrenara con el primer equipo y de utilizarlo en alguno de los amistosos que suele organizar el cuerpo técnico para que los futbolistas no pierdan ritmo ante la falta de competencia en esta época del año, el León le dio la posibilidad de debutar en el triunfo por 2 a 0 ante Aldosivi en Mar del Plata.

Más allá de algunas imprecisiones, tuvo 81 minutos de buen nivel en el José María Minella, lo que le permitió ganarse un lugar entre los titulares de cara al amistoso frente a Gimnasia en el Monumental, que tuvo lugar el sábado pasado y fue la única prueba previa al choque ante Lanús. Lucas Silva, que reemplazó a Espíndola frente al Tiburón sobre el final, parece haber quedado atrás en la consideración del entrenador tras el Superclásico, partido en el que fue suplantado en el entretiempo.

Moreno, dueño del puesto, finalmente se operará de la discopatía lumbar que arrastraba y será baja hasta el próximo año. Fausto Vera, por su parte, arrastra una tendinitis crónica en el pie derecho que pone en duda su convocatoria para el partido del domingo. Hoy está más afuera que adentro. Si River avanza en el Clausura, podría volver a competir por un lugar. El uruguayo Mauro Arambarri, que también podría jugar allí, parece no ser considerado por Ponzio. Ante Aldosivi sumó un minuto luego de seis partidos y corre de atrás en la pelea con los dos juveniles. De esta manera, Espíndola tendría su primera gran prueba como futbolista de River.

La importante decisión que tomó Gonzalo Montiel de cara a su futuro

Gonzalo Montiel tomó una decisión importante que podría impactar directamente en su futuro: el lateral derecho de River cambió de representante. Después de seis años, el jugador de la selección argentina dejó de trabajar con Pablo Sabbag, con quien estaba desde 2020.

Cachete había contratado a Sabbag en esa época para reemplazar a Marcelo Carraceda, su primer representante, en búsqueda de una salida hacia Europa, donde finalmente aterrizó y tuvo pasos por Sevilla y Nottingham Forest antes de regresar al Millonario.

Montiel firmó con la agencia The Team, que tiene en su portafolio la representación de una gran figura del fútbol europeo como Federico Valverde, aunque también trabajan con deportistas por fuera del fútbol.

"Bienvenido Gonzalo Montiel. Un campeón del mundo que volvió a donde empezó. El surgido en las Inferiores de River volvió a casa tras períodos en España e Inglaterra. Nervios de acero, corazón de River", fue la presentación en las redes de la agencia.