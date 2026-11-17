Luego de las tribunas vacías en La Bombonera para el partido de la selección, el comunicador hizo una polémica editorial.

La Bombonera volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por las declaraciones de un periodista identificado con River . Hernán Castillo cuestionó al estadio de Boca con frases descalificadoras y ofensivas, lo que generó un sinfín de respuestas y reacciones en las redes sociales.

El periodista del Millo la comparó con la del Monumental, luego de la derrota de la Selección argentina frente a Uruguay en el escenario xeneize.

Durante su editorial, Castillo planteó que el estadio Alberto J. Armando necesita una actualización para adaptarse a las exigencias actuales y utilizó una frase que rápidamente se viralizó: “La cancha de Boca sigue siendo de los años 70, por más que la pinten, por más que le pongan lindo” .

El periodista comenzó su análisis reconociendo el vínculo que existe entre los hinchas y el estadio, aunque sostuvo que esa identidad no debería impedir una evolución de la infraestructura.

Las fuertes frases de Castillo

“Yo lo digo con respeto, yo creo que el hincha de Boca disfruta mucho de la bombonera, la disfruta muchísimo. Creo que no entienden nada, pero la disfruta muchísimo. Vos te quedás en el tiempo y te lleva el tiempo puesto. Han hecho un Wembley nuevo, han hecho un Bernabéu nuevo, han hecho un Camp Nou nuevo. Todos los estadios se van modernizando y todos los estadios se hacen nuevos y más fácil de acceder y más lindos”, expresó.

Luego profundizó la comparación con la cancha de River y puso el foco en la diferencia de capacidad entre ambos escenarios.

“Y no estoy bardeándola, estoy diciendo, es muy linda, pero en un momento vos tenés que evolucionar. Y te vas quedando, entran 50.000 personas, en la cancha River 83.000. Y va evolucionando, y va a haber 100.000, en un año y medio va a haber 100.000 tipos y tipas ahí adentro. 100.000, ¿entendés? 101.000 además. Es una animalada la diferencia de estadio”, agregó.

La diferencia entre el hincha de Boca y el de la Selección

Otro de los puntos que generó controversia fue su planteo sobre las comodidades que debería ofrecer un estadio cuando recibe a la Selección argentina. Castillo diferenció al público que acompaña habitualmente a su club del que asiste a los partidos del combinado nacional, al considerar que las familias necesitan otro tipo de servicios y condiciones.

“Entonces vos tenés que tratar de hacer para el hincha cada vez más cómodo. Que vivan en su mundo, a la selección argentina no les sirve, no les sirve. Porque el más fanático, repito, va, y va, y va, y va, y no le importa cómo, y se come el choripán con la grasa cayéndole, y estaciona como puede, y mea en la vereda, está perfecto, que hagan lo que quieran. Viven así, les gusta, no hay problema, el hincha fanático es así. La familia necesita otra cosa. Entonces tendrán que ir aprendiendo de algunas cuestiones en la FA, poner la entrada más barata, ir a una cancha más accesible para la gente, más fácil”, sentenció.

Las declaraciones provocaron respuestas de colegas simpatizantes de Boca, que cuestionaron sus expresiones y defendieron tanto la historia como la identidad popular de La Bombonera.

Entre otros, Lucho Cofano lo citó y respondió: "Que desagradable sos, Castillo. Sos todo lo que no queremos ser, soberbio, altanero, sobrador. Hablas desde un pedestal, quién te lo hizo creer? Hacete a un costado, o necesitas decir estas barbaridades para que te vea alguien?".

La aclaración de Hernán Castillo

Ante la repercusión, el periodista publicó un mensaje en su cuenta de X para explicar el sentido de sus palabras y reconocer que no había utilizado las formas adecuadas.

“Hay un video mío hablando de la cancha de Boca y quiero aclarar algo. Más allá de que lo dije dentro de un contexto, de ninguna manera estoy en contra de lo popular. Ir a la cancha es eso: el chori, mear donde puedas, estacionar a los tumbos, la fiesta colectiva. Pero el hincha que va a ver a la selección no es el que va a la cancha todos los domingos y busca otro tipo de experiencia. Quiere comodidad. Intenté enfatizar esa diferencia del hincha de cancha con el hincha de la selección y se me fue la mano. No era la forma”, escribió.

No es la primera vez que el periodista se expresa de esta forma. En un momento donde River no hace pie futbolísticamente y Boca está cada vez mejor, Castillo volvió a cargar contra la identidad xeneize, dejando de lado la parte periodística.