El entrenador de la selección habló nuevamente con la prensa tras la derrota ante Uruguay y en la previa del partido ante Costa Rica.

Lionel Scaloni dejó varias definiciones en la conferencia de prensa previa al último partido de la Selección argentina en 2026. El entrenador confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez volverá a ocupar el arco este martes ante Costa Rica , anticipó entre cuatro y cinco modificaciones en el equipo y, además, salió a respaldar a Thiago Almada , quien todavía busca encontrar su mejor versión desde su llegada a River.

El técnico campeón del mundo también fue consultado por la imagen que dejó la Bombonera el viernes pasado, cuando Argentina perdió 2-1 frente a Uruguay y el estadio presentó varios sectores con butacas vacías.

Lejos de cuestionar a los hinchas, Scaloni reconoció que asistir a la cancha implica un gasto y aseguró que el público volverá a acompañar al equipo cuando sea necesario.

El respaldo a Thiago Almada

Uno de los temas centrales de la conferencia fue el presente de Almada. El mediocampista ofensivo llegó a River como uno de los grandes refuerzos del mercado, pero todavía no consiguió consolidarse en el funcionamiento del equipo.

Scaloni, sin embargo, transmitió tranquilidad y confianza en sus condiciones. Contó que habló con el futbolista antes del encuentro ante Uruguay para pedirle que jugara sin presiones y remarcó que conoce perfectamente lo que puede aportarle a la Selección.

“Creo que en River va a jugar y andar bien. Es un equipo que juega bien, con jugadores de buen pie. A pesar de que es un equipo grande, con tiempo se va a acoplar bien”, expresó.

El entrenador también describió las características que hacen de Almada una alternativa importante para la Albiceleste: “Es extremo, se mete adentro, sabemos lo que nos puede dar estando muy bien. Es misión de nosotros, de River y de él mismo ponerlo bien”.

De esta manera, el técnico dejó en claro que el momento futbolístico del ex Vélez no modifica la consideración que tiene dentro del seleccionado. La apuesta es acompañar su recuperación futbolística y darle confianza para que vuelva a mostrar el nivel que lo llevó a ser una pieza importante del equipo nacional.

“THIAGO ALMADA NOS DA UN MONTÓN. NO NOS PREOCUPA SU MOMENTO” Lionel Scaloni se refirió al nivel del delantero de River. #PuedePasar https://t.co/PTpbAVIH4X — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 16, 2026

Qué dijo Scaloni sobre las tribunas vacías

Otro de los puntos de la conferencia fue la poca convocatoria que tuvo la Selección en la Bombonera frente a Uruguay. La imagen de varios sectores vacíos llamó la atención y el entrenador fue consultado por esa situación.

Scaloni defendió al público argentino y puso el foco en el costo que implica asistir a un espectáculo deportivo. “La gente siempre es incondicional a la Selección, sin dudas. Sea en el proceso y el momento que sea, va a seguir estando”, sostuvo.

Además, recordó que el amistoso frente a Burkina Faso, disputado en septiembre, tampoco había presentado un estadio completo. “Es una cuestión de que la gente evalúa si puede ir a la cancha o no, por el gasto que implica, y eso es decisión de cada uno”, explicó.

De todas maneras, el entrenador reconoció que el equipo también tiene una responsabilidad para recuperar el entusiasmo: “Nosotros sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos, van a estar. Aun así, tenemos que demostrarles que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo. Y agradecerles a los que fueron”.

Lionel Scaloni, sobre el vínculo de la Selección con los fanáticos: "LA GENTE ES INCONDICIONAL A LA SELECCIÓN Y VA A SEGUIR ESTANDO. TENEMOS QUE DESMOTRARLE QUE ESTE NUEVO PROCESO SEGUIRÁ CONTAGIANDO ENTUSIASMO". https://t.co/luCB6oa6jR — TyC Sports (@TyCSports) November 16, 2026

Dibu Martínez vuelve al arco

En lo futbolístico, Scaloni confirmó que Emiliano Martínez será titular ante Costa Rica, después de haberse perdido el encuentro frente a Uruguay por una fractura de mandíbula.

“Dibu va a atajar. A lo mejor estaba en condiciones para el otro partido, pero era un riesgo. Confiamos en Gero (Rulli) y optamos por cuidarlo. Tres días más era prudente, así que va a jugar”, explicó.

El entrenador también adelantó que realizará entre cuatro y cinco modificaciones para el encuentro del martes a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Argentina buscará cerrar el año con una victoria después de la derrota 2-1 ante Uruguay, en un partido que también dejó varias conclusiones para el cuerpo técnico de cara al nuevo ciclo.