Sin Cuti ni Lautaro: el futbolista que sería el capitán de la selección argentina en los amistosos

Lionel Scaloni confirmó quienes son los candidatos a llevar la cinta contra Uruguay y Costa Rica en esta fecha FIFA.

En esta fecha FIFA, la selección argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica, con la particularidad de que serán los primeros partidos sin Lionel Messi. Una de las dudas que generó la salida del astro es quien llevará la cinta de capitán en adelante.

Los nombres que surgieron desde el entrenador, Lionel Scaloni fueron tres: Cuti Romero, Dibu Martínez y Lautaro Martínez. Sin embargo, el primero y el tercero están ausentes en la convocatoria por lesión y el arquero está en duda por su recuperación de la operación en la mandíbula.

En conferencia de prensa, Scaloni fue consultado por esto y sorprendió al mencionar que si el Dibu no se encuentra apto para disputar los partidos, su reemplazante y quien llevará la cinta en el brazo será Gerónimo Rulli.

"Si no está Dibu, el capitán será Gero Rulli. Siempre ha tenido un comportamiento increíble, se lo merece. Es un chico muy respetado y está desde el primer momento con nosotros", mencionó el entrenador en conferencia de prensa.

"SI DIBU MARTÍNEZ NO ESTÁ, RULLI SERÁ EL CAPITÁN"



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El arquero estuvo desde el inicio del ciclo de este cuerpo técnico, incluso siendo titular en los primeros amistosos, pero solo disputó nueve partidos, ya que la aparición de Martínez terminó eclipsando al resto por su buen rendimiento. En Europa, el ex Estudiantes tuvo una gran carrera, con dos pasos por el Manchester City y otros grandes clubes como el Ajax, Villarreal y Olympique de Marsella.

Otra de las confirmaciones del entrenador en conferencia es que todavía no cederá la camiseta número diez a ningún futbolista: "En estos partidos nadie llevará la diez. No tenemos pensado a quién dársela tampoco. Cuando sea obligatorio darla, lo veremos. No es algo que a mí me preocupe. No especialmente importante".

"EN ESTOS PARTIDOS, LA 10 NO SE LA VAMOS A DAR A NADIE", LIONEL SCALONI se refirió a la camiseta vacante que deja LIONEL MESSI en la Selección Argentina



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Se confirmó la renovación de Scaloni con la selección argentina

El entrenador campeón del mundo seguirá al frente de la Selección argentina hasta el Mundial 2030, después de alcanzar un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La noticia fue confirmada este jueves por el presidente de la entidad, Claudio Tapia, durante la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Uruguay.

“Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección Argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas”, expresó Tapia.

"Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles para mi familiares. Esto me llena, es lo que queríamos todos. A ver si me puedo calmar un poco..", dijo el técnico, mientras su voz se iba quebrando, con el recuerdo de su madre recién fallecida a flor de piel.

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. pic.twitter.com/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

"Decir que estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas que siempre, de lo contrario es imposible estar acá. Estar en este puesto radica estar con todas las pilas. Después de pensarlo bien, de charlarlo con el cuerpo técnico, con mi gente, decidimos que lo mejor era intentar continuar", agregó Scaloni.