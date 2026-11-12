La vuelta del Rally Mundial a Córdoba genera mucha expectativa en los fanáticos

El anuncio oficial despertó la ilusión de los seguidores de una competencia que dejó imágenes inolvidables.

La noticia que los fanáticos del automovilismo esperaban finalmente llegó: el Rally Mundial volverá a Córdoba en 2028 . Después de varios años de gestiones y negociaciones, la provincia recuperará una fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), una competencia que durante décadas convocó a miles de personas y convirtió a los caminos serranos en uno de los escenarios más reconocidos del calendario internacional.

El anuncio fue realizado este jueves por el gobernador Martín Llaryora , luego de la firma de un acuerdo con los organizadores de la categoría y representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La competencia está prevista para los meses de marzo y abril de 2028 y marcará el regreso de Argentina al campeonato por primera vez desde 2019.

La confirmación generó una enorme expectativa entre los seguidores del rally, que durante años tuvieron que conformarse con los recuerdos de aquellas jornadas en las que las sierras se llenaban de espectadores.

Los tramos de tierra, los cruces de agua, el rugido de los motores y la cercanía con los pilotos forman parte de una tradición que convirtió al Rally Argentina en una de las pruebas más especiales para los aficionados.

La última edición disputada en Córdoba fue en 2019, cuando el belga Thierry Neuville se quedó con la victoria al volante de un Hyundai i20 Coupe WRC. Desde entonces, el país quedó afuera del calendario mundialista, aunque el interés por recuperar la competencia nunca desapareció.

Una prueba clave antes del regreso del Mundial

La vuelta tendrá una instancia previa. En marzo de 2027, Córdoba organizará un Rally Candidato como parte del Campeonato FIA CODASUR. Durante esa competencia, representantes de la FIA evaluarán distintos aspectos para determinar si la provincia está en condiciones de recibir nuevamente una fecha del Mundial.

La revisión incluirá cuestiones deportivas, infraestructura, seguridad, asistencia médica y capacidad organizativa. La aprobación de esa prueba será un paso fundamental para concretar la incorporación de Rally Argentina al calendario del WRC en 2028.

Entre los proyectos previstos para el regreso también aparece la creación de una WRC Arena en el predio deportivo que rodea al estadio Mario Alberto Kempes. Allí se concentrarían el parque de asistencia y diferentes espacios destinados a los equipos, patrocinadores y espectadores.

Además, los organizadores trabajan en el recorrido y analizan la posibilidad de recuperar algunos de los tramos más emblemáticos de la historia del rally argentino, entre ellos el mítico El Cóndor, uno de los sectores más reconocidos por los pilotos y el público.

Córdoba recupera una parte de su identidad deportiva

El Rally Argentina se disputó por primera vez en 1980 y rápidamente se convirtió en una de las fechas destacadas del campeonato. A lo largo de sus 39 ediciones, Córdoba fue el principal escenario de la competencia y recibió a figuras de distintas generaciones del automovilismo mundial.

Llaryora destacó el valor deportivo, turístico y cultural del regreso. “El Rally forma parte de la historia y de la pasión de Córdoba, pero también representa turismo y puestos de trabajo para nuestra gente”, expresó el gobernador tras confirmar el acuerdo.

También el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, celebró la posibilidad de recuperar una plaza histórica. “Argentina es un país que lleva el automovilismo en la sangre, con fanáticos apasionados y terrenos extraordinarios”, señaló.

La expectativa ahora está puesta en volver a ver a los mejores pilotos del mundo acelerando por los caminos cordobeses. Para los fanáticos será mucho más que una competencia: significará recuperar una tradición que dejó una marca profunda en el automovilismo nacional y que, después de una larga espera, tiene fecha para regresar.