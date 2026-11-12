Quién será el árbitro de Cipolletti ante Juventud Antoniana en La Visera

Tiene seis antecedentes con el Albinegro, que ganó la ida en Salta y cuenta con ventaja deportiva para avanzar.

Cipolletti ya conoce al árbitro que tendrá a cargo la revancha frente a Juventud Antoniana por los cuartos de final de la Reválida del Federal A . Franco David Morón , oriundo de General Pico , fue designado para impartir justicia este domingo desde las 15:00 en La Visera de Cemento .

La cuaterna se completará con Oscar Bono , de Junín , como asistente 1; Cristian Pasquettin , también de Junín, como asistente 2; y Leandro Gatica , de Neuquén , como cuarto árbitro. La designación llega después de una ida marcada por fuertes reclamos de Juventud Antoniana contra el arbitraje de Lucas Cavallero .

Morón ya tiene varios antecedentes dirigiendo al Albinegro en el Federal A. En total estuvo en seis partidos de Cipolletti , con un saldo ampliamente favorable para el conjunto rionegrino: cinco victorias y una derrota .

Cipolletti cayó ante San Martín de Formosa en San Francisco, Córdoba. Fotos: Omar Novoa.

El único traspié ocurrió durante esta temporada, justamente en La Visera, cuando Cipolletti cayó 1-0 frente a Juventud Unida de San Luis. En aquel encuentro, Morón expulsó a Víctor Manchafico por una infracción como último hombre, en una decisión que no generó mayores cuestionamientos.

Los otros cinco partidos terminaron con triunfos del conjunto cipoleño. En 2021 dirigió el 3-0 sobre Olimpo en Bahía Blanca. Los cuatro restantes fueron durante 2025: 4-0 ante Brown de Madryn, 3-0 frente a Santamarina y 3-1 contra Germinal en La Visera, además del 1-0 sobre Brown como visitante.

El antecedente de Morón con Juventud Antoniana

Morón también dirigió una vez al conjunto salteño. Fue en la derrota 1-0 frente a Huracán Las Heras, en Mendoza, durante la primera llave de playoffs de la Reválida. Aquel resultado no impidió la clasificación de Juventud Antoniana, que había ganado 3-0 el encuentro de ida.

La elección del pampeano aparece luego de un primer partido especialmente caliente en Salta. Cipolletti se impuso 1-0 en el Fray Honorato Pistoia y regresó a Río Negro con una ventaja importante, mientras el local terminó muy molesto con la tarea de Cavallero. Después del encuentro también se registraron incidentes que afectaron incluso el trabajo de la prensa.

Qué necesita Cipolletti para avanzar

El equipo dirigido por Fabián Enríquez llegará a la revancha con una posición favorable. Además del triunfo conseguido como visitante, cuenta con ventaja deportiva por haber alcanzado la final por el primer ascenso.

Eso significa que Cipolletti avanzará a las semifinales si gana, empata e incluso si pierde por un gol de diferencia. Juventud Antoniana, en cambio, necesita imponerse por al menos dos tantos para eliminarlo.

La dirigencia espera además una convocatoria importante en La Visera y destacó la necesidad de una buena recaudación para sostener los costos de la campaña. Marcelo Bastías, responsable de la Subcomisión de Fútbol Profesional, pidió un acompañamiento masivo después del regreso desde Salta.

Omar Novoa

La delegación pudo realizar ese viaje por vía aérea, evitando los extensos traslados terrestres que atravesó durante otros compromisos de la temporada y llegando con mayor margen para preparar la revancha.

Si supera esta instancia, Cipolletti volverá a definir como local la siguiente serie debido a su ubicación dentro de la Reválida. Por ahora, toda la atención estará puesta en el domingo, con Franco Morón como juez principal de un partido que puede depositar al Albinegro entre los cuatro equipos que seguirán peleando por el segundo ascenso a la Primera Nacional.