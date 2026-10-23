Cipo llegó a San Francisco tras un largo viaje y entrena en tierras cordobesas para la gran final

La delegación arribó a la ciudad del este de esa provincia luego de casi 20 horas arriba del colectivo.

La cuenta regresiva entró en su tramo decisivo. Cipo ya está en San Francisco, Córdoba , donde el domingo disputará frente a San Martín de Formosa la final por el primer ascenso del Torneo Federal A a la Primera Nacional. Después de un largo recorrido por carretera, la delegación albinegra llegó este viernes a destino y rápidamente comenzó a preparar los últimos detalles para el partido más importante de la temporada.

El plantel había partido el jueves a las 18 desde Cipolletti y arribó alrededor de las 15 de este viernes. Fueron cerca de 20 horas de viaje, con un recorrido complicado por las lluvias que acompañaron buena parte de la noche.

A pesar de las dificultades en la ruta, la delegación llegó en buenas condiciones y con buen ánimo, en medio de la expectativa que genera la posibilidad de conseguir el ascenso en el año del centenario de la institución.

Una vez instalados en la ciudad cordobesa, los futbolistas tuvieron tiempo para almorzar y descansar antes de volver a ponerse en movimiento. Por la tarde, el cuerpo técnico encabezado por Fabián Enríquez dispuso un entrenamiento liviano, con el objetivo principal de soltar las piernas después de tantas horas arriba del colectivo y empezar a recuperar sensaciones de cara al domingo.

Una última práctica para definir el equipo

La planificación continuará este sábado con una nueva jornada de trabajo. Será el último entrenamiento antes de la final y servirá para ajustar los movimientos tácticos, repasar las acciones de pelota parada y terminar de evaluar el estado físico de algunos futbolistas que llegan con molestias.

Las principales incógnitas pasan por Víctor Manchafico y Maximiliano López, quienes viajaron con lo justo desde lo físico y serán evaluados hasta último momento. El defensor sufrió una lesión en el aductor durante la revancha frente a Alvarado, en Mar del Plata, mientras que el extremo viene de atravesar una recuperación por un desgarro y había vuelto a resentirse en la semifinal de ida. Ambos son importantes para el funcionamiento del equipo y el cuerpo técnico esperará hasta tener un panorama más claro antes de tomar una decisión.

En contrapartida, Federico Acevedo está nuevamente a disposición de Enríquez después de cumplir la fecha de suspensión por su expulsión en el primer partido de la serie ante Alvarado. El delantero, que suma siete goles en la temporada, tiene chances de regresar al equipo titular para acompañar a Martín Peralta (9) en la ofensiva albinegra de la definición.

Una final que moviliza a toda la ciudad

Mientras el plantel se concentra en la preparación futbolística, la expectativa también crece entre los hinchas. La despedida multitudinaria en La Visera y la demanda de entradas y pasajes reflejaron la dimensión que adquirió esta final para la familia albinegra.

Este sábado partirán la mayoría de los casi 30 colectivos, entre los que dispuso el club y los que se autogestionaron los hinchas. Llegarán el mismo día de la final.

El domingo, desde las 15, en el estadio Juan Pablo Francia, de San Francisco, Cipolletti buscará coronar una campaña que lo llevó hasta la última instancia del Federal A. Del otro lado estará San Martín de Formosa, un rival que también sueña con dar el salto de categoría.

Con el desgaste del viaje ya atrás y dos jornadas para terminar de acomodar las piezas, el Albinegro empieza a cambiar el paisaje y la rutina: de la Patagonia a Córdoba, con el objetivo de convertir una temporada especial en un recuerdo imborrable para su gente.