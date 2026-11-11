Ritual, plato por plato: todo lo que se puede comer en Cipolletti hasta el domingo

El Distrito Gastronómico lleva el festival a los restaurantes de la ciudad desde hoy hasta el 15 de noviembre. El jueves y el viernes hay tres cenas pop-up, y el sábado y el domingo la feria ocupa el Parque Rosauer.

Finca Araucaria y uno de sus platos para Ritual.

Cipolletti goza de un excelente presente gastronómico con nuevos proyectos y un paladar que se forjó durante años a fuerza de trabajo y profesionalismo. Durante cinco días, cada local del Distrito cocina su propio plato o menú Ritual, con 20% de descuento.

Lo que tienen en común es el producto regional: pera, manzana y sidra, pero también espárragos, alcauciles, hongos, frutos secos, trucha, cordero y pescados del golfo San Matías. El recorrido lo arma cada uno, y puede ser un menú de pasos con mantel o una porción de pizza de parado.

Ritual, el flamante festival de la ciudad se reparte en tres formatos , y en los tres lo central es la comida. Desde hoy y hasta el domingo, los restaurantes, bares y cafés del Distrito Gastronómico sirven platos y menús creados especialmente. El jueves y el viernes hay tres cenas pop-up de una sola noche en diferentes locaciones. El sábado 14 y el domingo 15, más de 50 cocineros, productores y proyectos del Alto Valle y el Valle Medio se juntan en la feria del Parque Rosauer.

Marga pone la temporada de alcauciles en sus platos para Ritual. Chiqi

Menús para sentarse

Finca Araucaria le puso nombre al suyo, "Humo, tierra y fuego". Arranca con trucha ahumada, papa crocante y manzana verde; sigue con remolacha asada, queso de cabra y pera especiada; y cierra con cordero braseado y croqueta cremosa.

En Noble Bar la parrilla se cruza con la cocina japonesa. Las mollejas salen lacadas en miso y sidra, el ojo de bife llega ahumado a la leña con ponzu y berenjenas al miso, y el postre es una marquise de chocolate con pera del Valle.

Marga pone la temporada en el plato con alcauciles, espárragos y zucchinis, pasa a un cerdo cocido en horno de barro y termina con una tarta frangipane de frutillas. En Arde, la pizza lleva masa madre fermentada durante 48 horas, espárragos orgánicos y panceta ahumada de Don Joel; en la misma carta hay malfatti con alcaucil y un milhojas hecho con harina de almendras.

Cuatro Perros, dentro del mapa de restaurantes y platos especiales de Ritual.

María Ramona va por un camino más clásico, con producto de la zona: provoleta con rúcula, mortadela con pistachos y gremolata cítrica; medallón de lomo con crema de gírgolas y papines; y peras cipoleñas cocidas en sidra.

Chiquín tiene dos menús. El de fuego empieza con empanada de osobuco, sigue con cordero al asador y termina con peras glaseadas al vino tinto. El otro está dedicado a la trucha, con bagel ahumado, lasaña con salsa de hongos y crumble de manzana.

En Cuatro Perros, la bondiola grillada va con crema de panceta, espárragos, parmesano, chutney de pera Williams y almendras. Rosolina ofrece sorrentinos de cordero o bondiola braseada a la sidra con puré de manzana.

Cocinas en movimiento: durante Ritual, los platos especiales conviven con cruces, invitados y encuentros entre cocineros. Chiwi

Para comer con la mano

Caos Burgers preparó la "Red Flag": carne, pollo frito o medallón vegetariano, con queso, cebolla crocante y sriracha de frutos rojos. Costra sirve una porción de pizza con mozzarella, hongos, burrata ahumada, tomillo y aceite de ajo.

Nuevo Puerto Fish Truck trae pescado y mariscos del golfo San Matías en tres versiones: frito, en ceviche o en vinagreta de mariscos. Ajo Negro arma dos sándwiches, uno de carré de cerdo con escabeche de peras y otro de jamón crudo con espárragos. Sushi Bike tiene ceviche de salmón y lenguado y un combinado Alto Valle de 24 piezas. Para quienes no comen gluten, Keto del Valle trabaja con coco, almendras, frutos rojos y chipá.

La lista completa de locales, direcciones y opciones de alimentación está en el Distrito Gastronómico de Ritual. Además del 20% de descuento, Banco Patagonia suma un beneficio propio, sujeto a sus condiciones.

Nuevo Puerto, otra de las paradas del recorrido gastronómico de Ritual.

Los pop-ups: tres cenas de una sola noche

En cada pop-up, el cocinero de la casa recibe a invitados y arman el menú entre todos. Se hacen una sola vez y hay que reservar.

El jueves 12 a las 21, Marga recibe a Joaquín Facio, de Auita, que cocina junto a Simón Lochbaum. El menú es largo: abre con ostra, aguachile de durazno y tartar de trucha en nori; sigue con milhojas de hongos, tiradito de trucha y cerezas y bife de chorizo madurado en koji; y termina con helado de cáscara de papa, miel, Patagonzola, almendras y merkén. Ya anunciarion que no hay más lugar.

Ese mismo jueves, a las 20.30, la chacra agroecológica El Origen hace "De la tierra a la mesa". Estefanía Ferrari cocina con Alina Ruiz, de Anna Restaurante (Chaco), a partir de peras, yogur y leche de cabra, gírgolas, tomates, espárragos, miel del Impenetrable y pollo. Calle A16 sin número, Cuatro Esquinas. Reservas al 11 4172-1158.

El viernes 13 a las 21, Federico Ceballos recibe en Cortez a Juan Carranza, Ezequiel González y Maru Ávila. "Río Negro: de la Cordillera al Mar" son cinco pasos con trucha arcoíris curada, langostinos del golfo San Matías, hongos del Alto Valle, chivo, panceta de jabalí y peras a la sidra. El precio Ritual es de $90.000. 9 de Julio 1199. Reservas al 299 465-9966.

Los menús completos y los enlaces para reservar están en la agenda de pop-ups.

El Parque Rosauer será el punto de encuentro de la feria de Ritual durante el fin de semana.

La feria: sábado y domingo en el Parque Rosauer

El sábado 14 y el domingo 15, de 12 a 23, Ritual se instala en el Parque Rosauer con entrada libre. Hay más de 50 puestos de cocineros, productores y proyectos gastronómicos del Alto Valle y el Valle Medio, y la idea es caminar, pedir porciones y probar varias cocinas en la misma visita.

Qué se come

Del Sur lleva empanadas de ciervo y una hamburguesa de wagyu con queso brie, mostaza de frambuesa, chips de boniato y mayonesa de chile ancho. Aconcagua pone salames, bondiolas, jamones y mortadelas, y sándwiches calientes. En La Copería hay vinos por copa y picadas individuales, y Dulce Moma sirve frutillas frescas con distintas salsas y más de once toppings.

Muchos de los restaurantes del Distrito también tienen puesto en el parque: Cortez, Noble Campo y Noble Bar, Nuevo Puerto Fish Truck, Ajo Negro, Caos Burgers, Costra Pizza, Cuatro Perros, Vica, Arde, Marga, María Ramona, Chiquín, Finca Araucaria, Keto del Valle y Lo de Richard, entre otros.

Datos útiles

Parque Rosauer, Blas Parera 487. Sábado y domingo, de 12 a 23. La entrada es libre y gratuita; el e-ticket no es obligatorio, pero da acceso por un ingreso más rápido. La programación oficial suma clases de cocina y coctelería, música en vivo y actividades para chicos.