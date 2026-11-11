Ritual, plato por plato: todo lo que se puede comer en Cipolletti hasta el domingo
El Distrito Gastronómico lleva el festival a los restaurantes de la ciudad desde hoy hasta el 15 de noviembre. El jueves y el viernes hay tres cenas pop-up, y el sábado y el domingo la feria ocupa el Parque Rosauer.
Cipolletti goza de un excelente presente gastronómico con nuevos proyectos y un paladar que se forjó durante años a fuerza de trabajo y profesionalismo.Durante cinco días, cada local del Distrito cocina su propio plato o menú Ritual, con 20% de descuento.
Lo que tienen en común es el producto regional: pera, manzana y sidra, pero también espárragos, alcauciles, hongos, frutos secos, trucha, cordero y pescados del golfo San Matías. El recorrido lo arma cada uno, y puede ser un menú de pasos con mantel o una porción de pizza de parado.
Ritual, el flamante festival de la ciudad se reparte en tres formatos, y en los tres lo central es la comida. Desde hoy y hasta el domingo, los restaurantes, bares y cafés del Distrito Gastronómico sirven platos y menús creados especialmente. El jueves y el viernes hay tres cenas pop-up de una sola noche en diferentes locaciones. El sábado 14 y el domingo 15, más de 50 cocineros, productores y proyectos del Alto Valle y el Valle Medio se juntan en la feria del Parque Rosauer.
Menús para sentarse
Finca Araucaria le puso nombre al suyo, "Humo, tierra y fuego". Arranca con trucha ahumada, papa crocante y manzana verde; sigue con remolacha asada, queso de cabra y pera especiada; y cierra con cordero braseado y croqueta cremosa.
En Noble Bar la parrilla se cruza con la cocina japonesa. Las mollejas salen lacadas en miso y sidra, el ojo de bife llega ahumado a la leña con ponzu y berenjenas al miso, y el postre es una marquise de chocolate con pera del Valle.
Marga pone la temporada en el plato con alcauciles, espárragos y zucchinis, pasa a un cerdo cocido en horno de barro y termina con una tarta frangipane de frutillas. En Arde, la pizza lleva masa madre fermentada durante 48 horas, espárragos orgánicos y panceta ahumada de Don Joel; en la misma carta hay malfatti con alcaucil y un milhojas hecho con harina de almendras.
María Ramona va por un camino más clásico, con producto de la zona: provoleta con rúcula, mortadela con pistachos y gremolata cítrica; medallón de lomo con crema de gírgolas y papines; y peras cipoleñas cocidas en sidra.
Chiquín tiene dos menús. El de fuego empieza con empanada de osobuco, sigue con cordero al asador y termina con peras glaseadas al vino tinto. El otro está dedicado a la trucha, con bagel ahumado, lasaña con salsa de hongos y crumble de manzana.
En Cuatro Perros, la bondiola grillada va con crema de panceta, espárragos, parmesano, chutney de pera Williams y almendras. Rosolina ofrece sorrentinos de cordero o bondiola braseada a la sidra con puré de manzana.
Para comer con la mano
Caos Burgers preparó la "Red Flag": carne, pollo frito o medallón vegetariano, con queso, cebolla crocante y sriracha de frutos rojos. Costra sirve una porción de pizza con mozzarella, hongos, burrata ahumada, tomillo y aceite de ajo.
Nuevo Puerto Fish Truck trae pescado y mariscos del golfo San Matías en tres versiones: frito, en ceviche o en vinagreta de mariscos. Ajo Negro arma dos sándwiches, uno de carré de cerdo con escabeche de peras y otro de jamón crudo con espárragos. Sushi Bike tiene ceviche de salmón y lenguado y un combinado Alto Valle de 24 piezas. Para quienes no comen gluten, Keto del Valle trabaja con coco, almendras, frutos rojos y chipá.
La lista completa de locales, direcciones y opciones de alimentación está en el Distrito Gastronómico de Ritual. Además del 20% de descuento, Banco Patagonia suma un beneficio propio, sujeto a sus condiciones.
Los pop-ups: tres cenas de una sola noche
En cada pop-up, el cocinero de la casa recibe a invitados y arman el menú entre todos. Se hacen una sola vez y hay que reservar.
El jueves 12 a las 21, Marga recibe a Joaquín Facio, de Auita, que cocina junto a Simón Lochbaum. El menú es largo: abre con ostra, aguachile de durazno y tartar de trucha en nori; sigue con milhojas de hongos, tiradito de trucha y cerezas y bife de chorizo madurado en koji; y termina con helado de cáscara de papa, miel, Patagonzola, almendras y merkén. Ya anunciarion que no hay más lugar.
Ese mismo jueves, a las 20.30, la chacra agroecológica El Origen hace "De la tierra a la mesa". Estefanía Ferrari cocina con Alina Ruiz, de Anna Restaurante (Chaco), a partir de peras, yogur y leche de cabra, gírgolas, tomates, espárragos, miel del Impenetrable y pollo. Calle A16 sin número, Cuatro Esquinas. Reservas al 11 4172-1158.
El viernes 13 a las 21, Federico Ceballos recibe en Cortez a Juan Carranza, Ezequiel González y Maru Ávila. "Río Negro: de la Cordillera al Mar" son cinco pasos con trucha arcoíris curada, langostinos del golfo San Matías, hongos del Alto Valle, chivo, panceta de jabalí y peras a la sidra. El precio Ritual es de $90.000. 9 de Julio 1199. Reservas al 299 465-9966.
Los menús completos y los enlaces para reservar están en la agenda de pop-ups.
La feria: sábado y domingo en el Parque Rosauer
El sábado 14 y el domingo 15, de 12 a 23, Ritual se instala en el Parque Rosauer con entrada libre. Hay más de 50 puestos de cocineros, productores y proyectos gastronómicos del Alto Valle y el Valle Medio, y la idea es caminar, pedir porciones y probar varias cocinas en la misma visita.
Qué se come
Del Sur lleva empanadas de ciervo y una hamburguesa de wagyu con queso brie, mostaza de frambuesa, chips de boniato y mayonesa de chile ancho. Aconcagua pone salames, bondiolas, jamones y mortadelas, y sándwiches calientes. En La Copería hay vinos por copa y picadas individuales, y Dulce Moma sirve frutillas frescas con distintas salsas y más de once toppings.
Muchos de los restaurantes del Distrito también tienen puesto en el parque: Cortez, Noble Campo y Noble Bar, Nuevo Puerto Fish Truck, Ajo Negro, Caos Burgers, Costra Pizza, Cuatro Perros, Vica, Arde, Marga, María Ramona, Chiquín, Finca Araucaria, Keto del Valle y Lo de Richard, entre otros.
Datos útiles
Parque Rosauer, Blas Parera 487. Sábado y domingo, de 12 a 23. La entrada es libre y gratuita; el e-ticket no es obligatorio, pero da acceso por un ingreso más rápido. La programación oficial suma clases de cocina y coctelería, música en vivo y actividades para chicos.
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