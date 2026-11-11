Receta de estación: Habas salteadas con panceta y huevo

Una receta corta y sabrosa que explica cómo pelar las habas para servirlas tiernas, verdes y listas en pocos minutos.

Las habas frescas tienen una temporada breve y una doble envoltura: primero la vaina, después una piel fina que puede resultar áspera. En esta receta el proceso es muy fácil- Pelarlas dos veces lleva un rato, pero cambia por completo el plato y deja el grano tierno y brillante.

Con panceta dorada, cebolla de verdeo y un huevo de yema blanda se convierten en almuerzo. También pueden funcionar como guarnición o sobre una tostada, con un hilo de oliva y bastante pimienta negra.

No hay que cocinarlas de más. Un hervor corto permite quitar la piel; el salteado posterior termina el trabajo. Cuando pierden el verde vivo también empiezan a perder esa textura que justifica esperarlas todo el año.

Pelar habas es sencillo

Cómo pelar y cocinar habas frescas

Ingredientes (4 porciones)

- 1,2 kg de habas frescas con vaina

- 150 g de panceta ahumada

- 1 cebolla

- 2 cebollas de verdeo

- 4 huevos

- 1 cucharada de aceite de oliva

- Jugo de medio limón

- Sal y pimienta negra

Huevo, habas y panceta. Una receta deliciosa.

Preparación

Desgranar las habas. Cocinarlas dos minutos en agua hirviendo con sal y pasarlas a un bol con agua fría. Hacer un pequeño corte en la piel y presionar para liberar cada grano.

Dorar la panceta en una sartén amplia. Sumar la cebolla picada y cocinar hasta que esté transparente. Agregar las habas y saltear de tres a cuatro minutos. Terminar con verdeo, limón y pimienta.

Cocinar los huevos a la plancha, poché o durante seis minutos en agua hirviendo. Servir uno sobre cada porción. Salar al final, porque la panceta ya aporta bastante.