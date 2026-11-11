Receta de estación: Habas salteadas con panceta y huevo
Una receta corta y sabrosa que explica cómo pelar las habas para servirlas tiernas, verdes y listas en pocos minutos.
Las habas frescas tienen una temporada breve y una doble envoltura: primero la vaina, después una piel fina que puede resultar áspera. En esta receta el proceso es muy fácil- Pelarlas dos veces lleva un rato, pero cambia por completo el plato y deja el grano tierno y brillante.
Con panceta dorada, cebolla de verdeo y un huevo de yema blanda se convierten en almuerzo. También pueden funcionar como guarnición o sobre una tostada, con un hilo de oliva y bastante pimienta negra.
No hay que cocinarlas de más. Un hervor corto permite quitar la piel; el salteado posterior termina el trabajo. Cuando pierden el verde vivo también empiezan a perder esa textura que justifica esperarlas todo el año.
Cómo pelar y cocinar habas frescas
Ingredientes (4 porciones)
- - 1,2 kg de habas frescas con vaina
- - 150 g de panceta ahumada
- - 1 cebolla
- - 2 cebollas de verdeo
- - 4 huevos
- - 1 cucharada de aceite de oliva
- - Jugo de medio limón
- - Sal y pimienta negra
Preparación
Desgranar las habas. Cocinarlas dos minutos en agua hirviendo con sal y pasarlas a un bol con agua fría. Hacer un pequeño corte en la piel y presionar para liberar cada grano.
Dorar la panceta en una sartén amplia. Sumar la cebolla picada y cocinar hasta que esté transparente. Agregar las habas y saltear de tres a cuatro minutos. Terminar con verdeo, limón y pimienta.
Cocinar los huevos a la plancha, poché o durante seis minutos en agua hirviendo. Servir uno sobre cada porción. Salar al final, porque la panceta ya aporta bastante.
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