Tarta de alcauciles y queso con masa casera: una receta de primavera fácil, cremosa y dorada
Alcauciles frescos, relleno suave y una masa de aceite que se prepara rápido y queda crocante sin usar manteca.
Los alcauciles llega rodeado de hojas duras y cierta fama de complicado. Sin embargo, una vez que se aprende a limpiarlo, entrega uno de los sabores más singulares de la primavera: vegetal, levemente amargo y a la vez dulce.
En esta tarta conviene no taparlo con demasiados ingredientes. Ricota, queso rallado y un toque de limón acompañan sin borrar su carácter. Algunos corazones se dejan en cuartos para que el corte muestre qué hay adentro.
La masa de aceite es rápida y noble. No necesita amasado largo ni horas de frío; basta unirla, dejarla descansar y estirarla. Sirve para esta receta y también como base de cualquier tarta salada de estación.
Cómo preparar la tarta de alcauciles
Ingredientes (molde de 24 cm)
- - 250 g de harina 0000
- - 80 ml de aceite de oliva o girasol
- - 100 ml de agua tibia
- - 1 cucharadita de sal
- - 5 alcauciles
- - 1 limón
- - 1 cebolla
- - 300 g de ricota
- - 3 huevos
- - 80 g de queso rallado
- - Nuez moscada, sal y pimienta
Preparación
Mezclar harina y sal. Sumar aceite y agua, unir sin amasar de más y descansar 20 minutos. Estirar y cubrir el molde aceitado.
Retirar las hojas exteriores de los alcauciles, cortar las puntas y pelar los tallos. Frotar con limón y hervir en agua salada de 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernos. Escurrir, quitar la pelusa central y cortar los corazones.
Rehogar la cebolla. Mezclar con ricota, huevos, queso, condimentos y alcauciles. Volcar sobre la masa y hornear a 190 °C durante 35 a 40 minutos. Dejar reposar diez minutos antes de cortar
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