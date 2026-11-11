Tarta de alcauciles y queso con masa casera: una receta de primavera fácil, cremosa y dorada

Alcauciles frescos, relleno suave y una masa de aceite que se prepara rápido y queda crocante sin usar manteca.

Los alcauciles llega rodeado de hojas duras y cierta fama de complicado. Sin embargo, una vez que se aprende a limpiarlo, entrega uno de los sabores más singulares de la primavera: vegetal, levemente amargo y a la vez dulce.

En esta tarta conviene no taparlo con demasiados ingredientes. Ricota, queso rallado y un toque de limón acompañan sin borrar su carácter. Algunos corazones se dejan en cuartos para que el corte muestre qué hay adentro.

La masa de aceite es rápida y noble. No necesita amasado largo ni horas de frío; basta unirla, dejarla descansar y estirarla. Sirve para esta receta y también como base de cualquier tarta salada de estación.

Porción de tarta de alcauciles

Cómo preparar la tarta de alcauciles

Ingredientes (molde de 24 cm)

- 250 g de harina 0000

- 80 ml de aceite de oliva o girasol

- 100 ml de agua tibia

- 1 cucharadita de sal

- 5 alcauciles

- 1 limón

- 1 cebolla

- 300 g de ricota

- 3 huevos

- 80 g de queso rallado

- Nuez moscada, sal y pimienta

Limpieza de alcauciles

Preparación

Mezclar harina y sal. Sumar aceite y agua, unir sin amasar de más y descansar 20 minutos. Estirar y cubrir el molde aceitado.

Retirar las hojas exteriores de los alcauciles, cortar las puntas y pelar los tallos. Frotar con limón y hervir en agua salada de 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernos. Escurrir, quitar la pelusa central y cortar los corazones.

Rehogar la cebolla. Mezclar con ricota, huevos, queso, condimentos y alcauciles. Volcar sobre la masa y hornear a 190 °C durante 35 a 40 minutos. Dejar reposar diez minutos antes de cortar