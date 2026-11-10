Cómo preparar una exquisita torta invertida de manzana con pocos ingredientes y sin horno. Con ustedes, la receta …

Torta invertida de manzana con pocos ingredientes y sin horno: la receta insuperable en pocos minutos

“¿Qué tiene de especial una torta invertida de manzana ? Imaginen una base esponjosa que se complementa con el dulzor caramelizado de las manzanas . Es el equilibrio perfecto entre textura y sabor”, señala la especialista Paulina Cocina , quien recientemente compartió uno de sus secretos mejor guardados: cómo preparar con una simple receta una exquisita torta invertida de manzana con pocos ingredientes y sin horno.

Para lograr este delicioso manjar, Paulina Cocina apeló a una receta que sale de lo común y que, al mismo tiempo, resulta en una torta de manzana bien sencilla.

Para elaborar esta torta invertida de manzanas , se deberán conseguir los siguientes ingredientes :

La torta invertida de manzanas: el equilibrio perfecto entre textura y sabor.

2 manzanas (roja y verde, o las que tengamos en casa).

(roja y verde, o las que tengamos en casa). 2 huevos.

½ taza de leche (puede ser animal o vegetal).

1 cucharada de stevia, edulcorante líquido o 3 cucharadas de miel.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 tazas de avena.

Los tips esenciales para lograr una torta de manzana invertida húmeda

Elegir las manzanas adecuadas: usar variedades como Granny Smith o Fuji garantiza un buen balance entre humedad y sabor.

adecuadas: usar variedades como Granny Smith o Fuji garantiza un buen balance entre humedad y sabor. No escatimar en caramelo: es el secreto para que la masa se impregne durante la cocción.

No sobrebatir la masa: una mezcla demasiado aireada puede resultar en una torta invertida de manzana seca.

seca. Controlar el tiempo de cocción: retirar la torta del horno justo cuando está cocida para evitar que se reseque.

del horno justo cuando está cocida para evitar que se reseque. Dejarla reposar antes de desmoldar: el caramelo se asienta y se distribuye mejor, para lograr una torta invertida de manzana súper atractiva.

Guía paso a paso para preparar una torta invertida de manzanas con pocos ingredientes y sin horno

Para proceder a preparar esta torta invertida de manzana, se deberá cumplimentar la siguiente guía paso a paso:

Como primer paso, licuar los huevos, la leche, la avena, el endulzante, la vainilla y el polvo de hornear hasta lograr una mezcla homogénea.

Acto seguido, reservar una de las manzanas y cortarla en rodajas finitas.

y cortarla en rodajas finitas. Engrasar una sartén antiadherente y ordenar las rodajas de manzana en la base.

en la base. Verter encima la mezcla licuada, asegurándose de cubrir toda la fruta .

. Cubrir la sartén y cocinar a fuego mínimo por 20 a 25 minutos.

Comprobar con un palillo: si sale seco, está lista para desmoldar.

Esperar unos minutos antes de darla vuelta para que mantenga la forma.

Para preparar este exquisito manjar, Paulina Cocina apeló a una receta que sale de lo común.

Paulina Cocina subraya que lo mejor de la tarta de manzana invertida es que es tan versátil que se la puede servir como postre formal o como acompañamiento de un mate, café o té. "Es una receta clásica que, con un poco de amor, puede adaptarse a cualquier ocasión", remarca.

Asimismo, se destacan siete características sobre el modo de preparar una exquisita torta invertida de manzana: