Paulina Cocina: "Hago un trabajo de influencer, lo digo a toda honra"

En la Feria del Libro de Cipolletti, Paulina Cocina habló de las novelas que volvió a leer, de su nona calabresa y del valor de lo humano ante la IA.

Paulina Cocina calcula que lleva publicadas, como mínimo, 2.500 recetas . Solo en YouTube hay unos 1.500 videos largos, y eso sin contar los cortos, que salen con más frecuencia. Son casi quince años cocinando y mostrando lo que cocina. Antes de su charla abierta en la Feria del Libro de Cipolletti , compartimos un café.

Literatura, inteligencia artificial, recetas, cocina y algoritmos. Por todos estos temas navegamos con Paulina, una de las creadoras de contenido y referentes de la gastronomía digital con mayor cantidad de seguidores en el mundo de habla hispana.

Fue muy lectora de chica y en la adolescencia. Después la universidad —estudió Sociología— le ocupó toda la capacidad de lectura: leyó muchísimo, pero para cursar, y en el camino se le perdió el gusto de agarrar un libro porque sí. Más tarde llegó internet, que va bastante más rápido que cualquier libro cuando uno quiere aprender algo.

Ahora está volviendo a las novelas. Camila Sosa Villada, Selva Almada, Mariana Enriquez. Lo que está de moda, dice, pero también una manera nueva de narrar. El esfuerzo, en su caso, es no convertir la lectura en otra tarea productiva: no contar páginas, no armarse una opinión de cada capítulo, quedarse con el placer de la historia y nada más.

Lleva casi quince años cocinando y mostrando lo que cocina, con un piso de 2.500 recetas publicadas.

Con Almada le pasa algo particular. No puede creer lo que logra. La deja pegajosa, acalorada, con una sensación que ningún libro le había dado antes, casi desagradable, y aun así no puede dejar de leerla. Que un libro produzca algo físico le parece de lo mejor que le puede pasar a un lector.

Su único ritual para leer es alejar el teléfono. No dejarlo a la altura de la mano, porque si no se termina agarrando aunque sea para mirar la hora. Hace alrededor de un mes, además, sumó otro en su casa: todos los días, media hora, toda la familia se sienta junta a leer. Cada uno lo que quiera. Un libro, algo de la escuela, un folleto. Da igual. La idea nació pensando en los chicos, pero admite que a ella le sirve tanto como a ellos.

Un índice que reposa

Sus libros son temáticos: uno de verduras, otro de recetas para guardar. Por eso lo primero que tiene que cumplir una receta para entrar es la coherencia con el resto. El método es menos romántico de lo que uno imaginaría. Un Excel, ida y vuelta con el editor, un índice donde va metiendo ideas. Lo deja reposar, vuelve, nota que falta algo, se le ocurre una receta mientras tanto, la anota y la suma.

Eso, el índice, es lo que más tiempo lleva. Escribir las recetas suele ser la parte sencilla, porque casi siempre son preparaciones que ya hizo o que tiene probadas.

Entre un libro, un video y un posteo no cambia nada. La línea editorial es la misma: que la gente la pueda hacer, que se entienda, que los ingredientes se consigan en cualquier provincia del país, que no sea carísima y que sea "resultona", como dicen los españoles. Que salga bien.

La receta: sale o sale

Entre cocineros es casi un secreto a voces que muchas recetas de libro no terminan de funcionar en casa. Las de Paulina, en general, sí. Su explicación no tiene nada de modestia impostada: está más cerca de la ignorancia que los cocineros profesionales. Se equivoca todo el tiempo, la pifia todo el tiempo, y por eso no se ahorra ninguna explicación. No escribe "blanquear" y sigue de largo. Sabe que del otro lado puede haber alguien que no tiene idea de qué es blanquear una verdura, y entonces le cuenta cuánto tiempo va en el agua, cuándo se saca, cómo se escurre.

La otra mitad de la respuesta es más simple. Cocina todos los días. No para grabar: en su casa, para comer, para probar.

La nona, Nilda, Emira y Herme

Las mujeres que la formaron en la cocina son cuatro. La primera, su nona, calabresa, que en su vida le pasó una receta. Ya muy grande, cuando Paulina le preguntaba cómo hacía las berenjenas, le contestaba que no se acordaba, que se hacían y listo, y se enojaba. Pero la vio cocinar siempre: mucha pasta, mucha mano, mucha anchoa. Y las mejores papas fritas de la historia.

Su mamá, Nilda, a la que vio cocinar y también aprender a cocinar, porque no era la que mejor lo hacía en la familia. Desde los seis años la ponía a picar un ajo, una cebolla. Paulina preparaba todo, después venía ella y mezclaba; Paulina hacía el sofrito, después venía ella y condimentaba. Así durante años.

Su nona calabresa, su mamá Nilda y sus tías Emira y Herme fueron las mujeres que la formaron en la cocina.

La tía Emira, hermana de Nilda, gran cocinera y gran repostera. Calabresas con nombres árabes, se ríe, algo habrá pasado ahí. Y la tía Hermelinda, Herme, con un campo en Chascomús, horno de barro, pizzas, la leche y la manteca de cada mañana, y una cocina que se hacía entre mujeres.

Ese registro volvió de golpe en un lugar inesperado. A los veinte y pico viajó por la Grecia continental con una griega que iba preguntando en cada pueblo dónde comer. Nada de restaurantes gourmet: comida de pueblo. Grecia y Calabria están pegadas, y ahí estaba la cocina de su nona. Sobre todo una forma de preparar verduras que de chica, en lo de la abuela, no le gustaba. Volvió a Grecia el año pasado, la probó otra vez y recién este año logró hacerla. Es muy simple: la verdura blanqueada, directo del agua a la sartén con bastante aceite de oliva, un buen chorro de limón al final y picante. Hoy la usa todo el tiempo y todavía no subió la receta.

La cocina griega es su favorita de Europa por eso mismo. Puro producto, ninguna vuelta. Un tomate excepcional partido al medio con un aceite excepcional, y ya está.

Inteligencia artificial

La pregunta sobre inteligencia artificial no la agarró desprevenida. Es algo que discuten todo el tiempo dentro de la empresa, y la conclusión del equipo de Paulina Cocina es que la IA, lejos de reemplazarlos, le da más valor a lo humano.

El ejemplo que dio es el menú semanal, un servicio por suscripción que pronto sale con aplicación propia: una vez por semana llega el menú completo, con opciones vegetarianas, recetas fáciles, la lista de compras armada con un botón y un par de comodines por si alguna receta no convence. Hacerlo como ella quería costó mucho. Con una IA, admite, se podría resolver en un minuto y ganar diez veces más. Lo intentaron. No salió bien.

Una IA mezcla recetas, pero no sabe que un día conviene hacer el doble de pollo porque al siguiente va una mayonesa de ave. Y sobre todo no sabe cómo come una familia argentina. Que no quiere algo distinto todos los días. Que a veces lo nuevo es ponerle pedacitos de queso a la tortilla, y con eso alcanza. Que la comida también es un lugar seguro al que volver, y que una semana después de la milanesa con papas fritas por ahí se quiere repetir la milanesa. Tiene que haber algo nuevo, pero no tanto, para no asustar. Verduras, pero no tantas. Pescado, pero con cuidado. Y nadie se va a pasar tres horas por día cocinando, porque eso no pasa en ninguna familia.

Ese criterio es el que pasa por una cocinera, por una redactora gastronómica que también cocina, por una revisora que cocina como los dioses, y por ella. Quizás algún día una IA lo logre, dijo. Hoy no existe.