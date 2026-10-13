El Comedor La Mañana pizza Receta de pizza casera para 1kg de harina: el truco con final crocante y esponjoso

La mejor receta para preparar en casa la masa para la pizza: los secretos y en qué no se debe fallar para poner en práctica este truco. Andrés Morando Por Agregar LM Neuquén a







Receta de pizza casera para 1kg de harina: el truco con final crocante y esponjoso

La especialista Paulina Cocina señala acertadamente que “hay tantas recetas de pizza como personas en este mundo. Cada una tiene su truco y su forma de hacerla”. Y la reconocida cocinera brindó su receta para elaborar en casa la masa para pizza empleando un 1 kilo de harina. ¿Cuáles son los secretos del truco que brinda un final crocante y esponjoso?

Paulina Cocina apunta que, en el proceso del horneado de la masa, es muy importante hacerlo a máxima temperatura. Un truco para simular un horno de leña consiste en poner la pizza en la base del horno con un papel de horno en la base (sin bandeja ni nada) y cocinarla ahí hasta que la base empiece a tostarse.

Paulina Cocina apunta que, en el proceso de horneado de la masa, es muy importante hacerlo a máxima temperatura. La receta de Paulina Cocina para elaborar la masa de una exquisita pizza casera Para preparar la masa de una exquisita pizza casera empleando un kilo de harina, primeramente se deberán reunir los siguientes ingredientes: