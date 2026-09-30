Sorprendé a todos con esta receta exprés de torta de naranja , húmeda y esponjosa, ideal para una merienda deliciosa y veloz.

Torta de naranja, húmeda y esponjosa: la receta exprés de Paulina Cocina que nunca falla, para una merienda rica y rápida

La experta Paulina Cocina apunta con acierto que la torta de naranja es la solución perfecta para la merienda, el postre o simplemente para darse un gusto. A través de una receta sencilla , la cocinera profundizó acerca de uno de los secretos clave a la hora de elaborarla: un baño de almíbar para que quede húmeda y esponjosa.

Paulina Cocina agrega que esta receta lleva manteca porque el cremado con azúcar aporta una esponjosidad y un sabor increíbles. La grasa de la manteca ayuda a que la miga sea tierna y deliciosa. “¿Se puede hacer con aceite? Sí, se puede”, asegura.

Para elaborar la exquisita torta de naranja según la receta de Paulina Cocina , primeramente se deberán reunir los siguientes ingredientes:

La torta de naranja es la solución perfecta para la merienda, el postre o simplemente para darse un gusto.

200 gramos de manteca pomada (blanda, no derretida).

200 gramos de azúcar blanca.

4 huevos a temperatura ambiente.

200 gramos de harina leudante tamizada (o 200 g de harina 0000 + 2 cucharaditas rasas de polvo de hornear).

Ralladura de 2 naranjas (solo la parte coloreada).

(solo la parte coloreada). 100 ml de jugo de naranja .

. Para el almíbar: 150 gramos de azúcar.

Para el almíbar: 150 ml de jugo de naranja.

Uno de los secretos clave de esta receta de Paulina Cocina reside en bañar la torta caliente con un almíbar también caliente. Al estar ambos a temperatura alta, la miga absorbe el almíbar como una esponja y la humedad queda pareja de punta a punta.

La guía paso a paso para preparar la torta de naranja de Paulina Cocina

Para preparar la exquisita torta de naranja según la receta compartida por la especialista Paulina Cocina, se deberá seguir esta guía paso a paso:

Enharinar y enmantecar un molde de 22 cm de diámetro (o de 24 cm para una torta más baja) y precalentar el horno a 180 °C.

más baja) y precalentar el horno a 180 °C. A continuación, batir la manteca pomada con el azúcar hasta lograr una mezcla clara, aireada y cremosa.

Incorporar los huevos de a uno, integrando cada uno antes del siguiente, y agregar la ralladura.

Añadir la harina y el jugo en forma alternada, empezando y terminando con la harina, sin sobrebatir.

Verter en el molde y hornear entre 35 y 45 minutos, sin abrir el horno los primeros 30', hasta que un palillo salga limpio.

Paralelamente, hervir el azúcar y el jugo del almíbar de 3 a 5 minutos hasta disolver el azúcar y retirar del fuego.

Con la torta caliente o tibia, pinchar la superficie y volcar el almíbar caliente de manera uniforme.

caliente o tibia, pinchar la superficie y volcar el almíbar caliente de manera uniforme. Dejarla enfriar por completo antes de desmoldar.

Paulina Cocina añade que si se emplea aceite, la torta quizás quede un poco más húmeda pero con una miga más densa. Para ello, reemplazar los 200 gramos de manteca por unos 160 ml de aceite neutro (girasol, maíz) y mezclarlo con el azúcar antes de añadir los huevos.

Uno de los secretos clave de esta receta de Paulina Cocina reside en bañar la torta caliente con un almíbar también caliente.

El secreto para elaborar el almíbar de naranja según Paulina Cocina

Mientras la torta se hornea, se aconseja apuntar esta sencilla receta de almíbar: