Esta receta requiere pocos ingredientes y una preparación muy simple . Además, las tapas pueden comerse como galletitas .

Alfajorcitos de maní sin harina de Jimena Monteverde, con solo 10 minutos de horno: "una combinación que no necesita mucha presentación"

Para saborear al despertar con el desayuno o disfrutar a la tarde con la merienda , llega esta receta de alfajorcitos de maní con dulce de leche en su interior y cubierta de chocolate blanco . “Una combinación que no necesita mucha presentación”, afirmó la cocinera Jimena Monteverde , quien compartió el paso a paso de esta preparación en YouTube.

Una de las principales características de esta receta es que no contiene harina de trigo , por lo que permite que personas con celiaquía o que siguen una dieta libre de gluten puedan darse un gustito dulce. “Además, las tapas también pueden comerse como galletitas”, remarcó la famosa chef.

A diferencia de los alfajores tradicionales, que suelen elaborarse con harina de trigo, fécula o una combinación de ambas, en esta receta la pasta de maní funciona como uno de los componentes principales de la estructura, mientras que el huevo ayuda a unir los ingredientes.

La lista de productos necesarios para llevar adelante esta preparación es la siguiente:

1 taza de pasta de maní

1 taza de azúcar

1 huevo

Esencia de vainilla

1/2 cdita de polvo para hornear

Dulce de leche repostero c/n

Baño de repostería blanco

Cómo preparar las tapas de maní, paso por paso

Preparar la mezcla inicial: colocar la pasta de maní en un recipiente amplio. Su textura debe ser relativamente cremosa para facilitar la integración de los demás ingredientes.

colocar la pasta de maní en un recipiente amplio. Su textura debe ser relativamente cremosa para facilitar la integración de los demás ingredientes. Incorporar el azúcar: agregar la taza de azúcar a la pasta de maní y comenzar a mezclar. Es importante trabajar ambos ingredientes hasta conseguir una preparación homogénea.

agregar la taza de azúcar a la pasta de maní y comenzar a mezclar. Es importante trabajar ambos ingredientes hasta conseguir una preparación homogénea. Sumar el huevo: incorporar el huevo y continuar mezclando. En este punto, la preparación comenzará a adquirir una textura más húmeda y manejable.

incorporar el huevo y continuar mezclando. En este punto, la preparación comenzará a adquirir una textura más húmeda y manejable. Perfumar con vainilla: añadir unas gotas de esencia de vainilla. No solamente aporta aroma, sino que también combina especialmente bien con el sabor tostado y característico del maní.

añadir unas gotas de esencia de vainilla. No solamente aporta aroma, sino que también combina especialmente bien con el sabor tostado y característico del maní. Agregar el polvo para hornear: incorporar media cucharadita de polvo para hornear y mezclar hasta que quede completamente distribuido.

incorporar media cucharadita de polvo para hornear y mezclar hasta que quede completamente distribuido. Dejar reposar: una vez terminada la mezcla, conviene dejarla reposar unos minutos. Si se encuentra demasiado blanda o pegajosa para trabajar, puede llevarse brevemente a la heladera para facilitar el formado de las tapas.

una vez terminada la mezcla, conviene dejarla reposar unos minutos. Si se encuentra demasiado blanda o pegajosa para trabajar, puede llevarse brevemente a la heladera para facilitar el formado de las tapas. Formar las piezas: tomar pequeñas porciones de masa y formar bolitas. Colocarlas sobre una placa para horno previamente preparada, dejando cierta separación entre cada una.

tomar pequeñas porciones de masa y formar bolitas. Colocarlas sobre una placa para horno previamente preparada, dejando cierta separación entre cada una. Aplastar suavemente: con los dedos o con la base de un utensilio, aplastar cada porción hasta obtener discos de tamaño similar.

con los dedos o con la base de un utensilio, aplastar cada porción hasta obtener discos de tamaño similar. Llevar al horno: cocinar las tapas en horno precalentado, a temperatura moderada, por unos diez minutos o hasta que estén firmes y ligeramente doradas en los bordes.

cocinar las tapas en horno precalentado, a temperatura moderada, por unos diez minutos o hasta que estén firmes y ligeramente doradas en los bordes. Dejar enfriar completamente: una vez fuera del horno, esperar a que las tapas se enfríen antes de manipularlas, ya que aún calientes son más frágiles y pueden romperse con facilidad.

El relleno de dulce de leche y el armado

Con las tapas completamente frías, llega el momento del armado:

Separar las tapas: ordenar las tapas de manera que resulte sencillo encontrar parejas de tamaño similar.

ordenar las tapas de manera que resulte sencillo encontrar parejas de tamaño similar. Colocar el dulce de leche: poner una porción de dulce de leche repostero sobre el centro de una de las tapas. Es importante no excederse.

poner una porción de dulce de leche repostero sobre el centro de una de las tapas. Es importante no excederse. Cerrar el alfajor: colocar otra tapa encima y presionar suavemente.

colocar otra tapa encima y presionar suavemente. Repetir el procedimiento: continuar hasta terminar todas las tapas.

El baño de chocolate blanco

El último paso consiste en cubrir los alfajorcitos con baño de repostería blanco: