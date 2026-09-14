Flan casero con dulce de leche: la receta de siempre, sin vueltas ni complicaciones

Ocho huevos, azúcar y leche: la receta de flan casero con dulce de leche que se hace en minutos, cuaja parejo y sale perfecta con caramelo casero.

Esta receta de flan casero con dulce de leche se hace con ocho huevos, un litro de leche, azúcar y nada más. No lleva harina, no lleva maicena, no lleva ningún truco para que cuaje: cuaja solo, en el horno y a baño María, con el calor parejo haciendo el trabajo. Es de esos postres que aparecen en casi cualquier casa argentina, en cualquier rotisería de barrio y en la carta de cualquier restaurante que se precie, y sin embargo casi nadie se pone a pensar de dónde viene.

La historia del flan es más vieja de lo que parece. En la Roma antigua ya existía algo parecido, el "tyropatina", un budín de leche y miel cocido a fuego lento. Con la caída del imperio, fueron los monjes medievales los que conservaron la receta y la llevaron de monasterio en monasterio por toda Europa, sobre todo por Francia y España. Cada lugar la adaptó a su manera: en algunos lados sumaron especias, en otros cambiaron la miel por azúcar.

Cuando la preparación cruzó el Atlántico, América Latina hizo lo suyo y empezó a sumarle leche condensada, coco o, como en Argentina, una buena cucharada de dulce de leche encima. Ese último gesto —el dulce de leche de acompañamiento— es lo que convirtió al flan español en el flan que conocemos acá.

Ingredientes

Para un flan de un litro necesito: 8 huevos, 300 g de azúcar, 1 cucharada de esencia de vainilla, 1 litro de leche, 200 g de azúcar adicional para el caramelo, y dulce de leche y crema para servir.

El paso a paso

Todo arranca por el caramelo, y ese paso no se puede apurar. Pongo los 200 g de azúcar en una olla a fuego medio, sin agua ni nada más, y dejo que se derrita solo, moviendo la olla de vez en cuando en lugar de revolver con cuchara para que no se cristalice. Apenas toma un color ámbar oscuro, lo vuelco en la base del molde y lo giro rápido para que cubra todo el fondo antes de que se endurezca.

Después viene la mezcla. Bato los ocho huevos con la esencia de vainilla hasta que quede una crema pareja, sin espuma de más, y ahí incorporo el litro de leche sin dejar de batir. Cuelo la mezcla antes de volcarla en el molde: ese paso evita que queden grumos de clara y hace que la textura final sea más lisa.

Vuelco todo sobre el caramelo ya frío y llevo el molde a baño María, dentro de una fuente más grande con agua caliente hasta la mitad de la altura del molde. Horno a temperatura moderada, entre 160 y 180 grados, durante una hora aproximadamente. Para saber si está listo, pincho el centro con un palillo: si sale seco, el flan ya cuajó.

Un detalle que marca la diferencia: cubro el molde con papel aluminio antes de meterlo al horno. Sin esa cobertura se forma una costra en la superficie que después queda dura y rompe la textura pareja que tiene que tener un buen flan.

Nada mas tentador que un rico flan.

Por qué sale mal (y cómo evitarlo)

La mayoría de los flanes que salen con agujeros o con textura de esponja tienen el mismo problema: horno demasiado fuerte. El baño María existe justamente para eso, para que el calor llegue de manera indirecta y pareja, sin que la mezcla hierva de golpe. Si el horno está muy caliente, los huevos se cocinan rápido y separan el líquido, y ahí aparecen esos huecos que nadie quiere.

Otro error común es sacarlo del horno y desmoldarlo caliente. El flan necesita enfriarse primero a temperatura ambiente y después pasar unas horas en la heladera, mínimo cuatro, para que termine de asentar. Recién ahí, al pasar un cuchillo fino por los bordes y dar vuelta el molde sobre un plato hondo, el caramelo baja solo y cubre todo el flan de manera pareja.

Cómo lo sirvo

Acá cada casa tiene su versión, pero la mía siempre lleva una cucharada generosa de dulce de leche al lado y un poco de crema batida encima. Es la combinación que le da nombre a la receta y la que, para mi gusto, lo transforma de un postre correcto a uno que se termina en la primera vuelta.

Se conserva bien en la heladera hasta cuatro o cinco días, tapado, así que no hay problema en hacerlo con anticipación para una comida familiar o un cumpleaños. De hecho, mejora: al día siguiente el caramelo terminó de mezclarse con el jugo que suelta el flan y queda más intenso. Es, además, de los pocos postres que rinden mucho con pocos ingredientes, algo que Doña Petrona ya sabía cuando lo incluía entre las recetas que toda cocinera debía tener resueltas de memoria.

No hace falta nada más elaborado. Con estos pasos, el flan casero con dulce de leche sale parejo, liso y con ese caramelo que se escurre solo cuando lo desmoldás. Una receta que viene de la Roma antigua, pasó por monasterios medievales y terminó siendo, acá, uno de los postres de sobremesa más pedidos.