Polenta con salsa bolognesa: receta fácil y cremosa al estilo Doña Petrona

Cómo preparar la salsa bolognesa

Picar finamente la cebolla y el ajo. Si se usa zanahoria, rallarla o cortarla en cubos pequeños para que se integre bien con el resto.

Calentar el aceite en una sartén profunda o en una cacerola. Agregar la cebolla y cocinar a fuego medio hasta que empiece a ablandarse. Sumar el ajo y cocinar un minuto más, cuidando que no se queme.

Incorporar la zanahoria y cocinar algunos minutos. Además de aportar sabor, ayuda a equilibrar naturalmente la acidez del tomate.

Agregar la carne picada y desarmarla con una cuchara de madera. Antes de sumar los líquidos, tiene que perder el color rosado y dorarse apenas.

Añadir los tomates pelados y picados —o el contenido de la lata—, el extracto de tomate, la hoja de laurel y las hierbas elegidas. Condimentar con sal y pimienta.

Cocinar a fuego bajo, con la cacerola parcialmente tapada, durante al menos 30 minutos. Revolver de tanto en tanto y, si la salsa se seca demasiado, sumar un poco de agua o caldo. Cuanto más larga la cocción, más se concentran los sabores.

Cómo cocinar la polenta sin grumos

Colocar el agua o el caldo en una cacerola amplia, agregar sal y llevar al fuego.

Cuando rompa el hervor, bajar la intensidad e incorporar la harina de maíz en forma de lluvia, revolviendo todo el tiempo con una cuchara de madera o un batidor de mano.

El tiempo depende del producto elegido: la polenta instantánea puede estar lista en pocos minutos, mientras que una harina tradicional necesita entre 15 y 20 minutos de cocción. Conviene revisar las indicaciones del envase y controlar la textura sobre la marcha.

Cuando esté cocida, retirar la cacerola del fuego. Agregar la manteca y las tres cucharadas de queso rallado, y mezclar hasta lograr una consistencia cremosa y uniforme.

Si queda demasiado firme, se corrige con un poco más de caldo caliente, agua o leche.