Así es el puchero de Doña Petrona: la receta clásica argentina para combatir el frío

El tradicional puchero de Doña Petrona combina carne, verduras y caldo casero en una receta rendidora e ideal para los días de invierno.

El puchero de Doña Petrona es uno de los grandes emblemas de la cocina argentina. Heredero de las tradiciones criollas y europeas, este plato contundente atravesó generaciones y continúa siendo uno de los favoritos para enfrentar las bajas temperaturas.

La histórica cocinera Doña Petrona C. de Gandulfo convirtió esta preparación en un clásico de los hogares argentinos gracias a sus libros y programas de televisión. Su receta reúne ingredientes simples, abundantes y una forma de cocinar que prioriza el sabor y el aprovechamiento.

Uno de los aspectos más importantes de esta preparación es respetar los tiempos de cocción. La carne debe cocinarse primero para formar un caldo sabroso y, luego, se agregan las verduras según su dureza.

Un plato con historia y tradición

El puchero pertenece a la familia de los hervidos europeos, especialmente al cocido español, que llegó al Río de la Plata con la inmigración. Con el tiempo, la receta incorporó productos locales, como el zapallo y la batata, y encontró un lugar privilegiado en las mesas argentinas.

Más allá de sus ingredientes, el secreto de este plato radica en su espíritu doméstico: permite utilizar cortes económicos, cocinar grandes cantidades y obtener un caldo ideal para otras preparaciones.

La receta de puchero de Doña Petrona es infalible contra el frio.

Receta del puchero de Doña Petrona

Ingredientes

1 kilo de carne con hueso (falda, osobuco o carnaza).

2 chorizos.

1 trozo de panceta.

Medio repollo.

2 papas.

2 batatas.

1 trozo de zapallo.

2 zanahorias.

1 choclo.

1 puerro.

1 rama de apio.

Sal y pimienta.

Agua.

Opcionales: garbanzos ya cocidos, arroz o fideos para acompañar el caldo.

Doña Petrona, un ícono de la televisión y la cocina argentina.

Paso a paso

Colocar la carne en una olla grande con abundante agua fría.

Llevar a ebullición y retirar la espuma que se forma en la superficie.

Incorporar los chorizos y la panceta y cocinar a fuego bajo.

Agregar el puerro, el apio y las zanahorias.

Después de unos 30 minutos, sumar las papas, las batatas, el zapallo y el repollo.

Añadir el choclo cortado en ruedas.

Cocinar hasta que todos los ingredientes estén tiernos.

Al momento de servir, se recomienda colar una parte del caldo y presentarlo como entrada. Luego, disponer la carne y las verduras en una fuente para compartir.

Una receta pensada para aprovechar todo

La cocina de Doña Petrona siempre estuvo atravesada por una idea sencilla: nada debe desperdiciarse. El caldo sobrante del puchero puede reutilizarse para preparar sopas con arroz o fideos, prolongando la vida útil de la receta y optimizando cada ingrediente.

Esa lógica, basada en la organización del hogar y en el aprovechamiento de los alimentos, explica por qué el puchero sigue ocupando un lugar especial en las cocinas argentinas y continúa siendo uno de los platos más representativos del invierno.