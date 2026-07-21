Así es el puchero de Doña Petrona: la receta clásica argentina para combatir el frío
El tradicional puchero de Doña Petrona combina carne, verduras y caldo casero en una receta rendidora e ideal para los días de invierno.
El puchero de Doña Petrona es uno de los grandes emblemas de la cocina argentina. Heredero de las tradiciones criollas y europeas, este plato contundente atravesó generaciones y continúa siendo uno de los favoritos para enfrentar las bajas temperaturas.
La histórica cocinera Doña Petrona C. de Gandulfo convirtió esta preparación en un clásico de los hogares argentinos gracias a sus libros y programas de televisión. Su receta reúne ingredientes simples, abundantes y una forma de cocinar que prioriza el sabor y el aprovechamiento.
Un plato con historia y tradición
El puchero pertenece a la familia de los hervidos europeos, especialmente al cocido español, que llegó al Río de la Plata con la inmigración. Con el tiempo, la receta incorporó productos locales, como el zapallo y la batata, y encontró un lugar privilegiado en las mesas argentinas.
Más allá de sus ingredientes, el secreto de este plato radica en su espíritu doméstico: permite utilizar cortes económicos, cocinar grandes cantidades y obtener un caldo ideal para otras preparaciones.
Receta del puchero de Doña Petrona
Ingredientes
- 1 kilo de carne con hueso (falda, osobuco o carnaza).
- 2 chorizos.
- 1 trozo de panceta.
- Medio repollo.
- 2 papas.
- 2 batatas.
- 1 trozo de zapallo.
- 2 zanahorias.
- 1 choclo.
- 1 puerro.
- 1 rama de apio.
- Sal y pimienta.
- Agua.
Opcionales: garbanzos ya cocidos, arroz o fideos para acompañar el caldo.
Paso a paso
- Colocar la carne en una olla grande con abundante agua fría.
- Llevar a ebullición y retirar la espuma que se forma en la superficie.
- Incorporar los chorizos y la panceta y cocinar a fuego bajo.
- Agregar el puerro, el apio y las zanahorias.
- Después de unos 30 minutos, sumar las papas, las batatas, el zapallo y el repollo.
- Añadir el choclo cortado en ruedas.
- Cocinar hasta que todos los ingredientes estén tiernos.
Al momento de servir, se recomienda colar una parte del caldo y presentarlo como entrada. Luego, disponer la carne y las verduras en una fuente para compartir.
Una receta pensada para aprovechar todo
La cocina de Doña Petrona siempre estuvo atravesada por una idea sencilla: nada debe desperdiciarse. El caldo sobrante del puchero puede reutilizarse para preparar sopas con arroz o fideos, prolongando la vida útil de la receta y optimizando cada ingrediente.
Esa lógica, basada en la organización del hogar y en el aprovechamiento de los alimentos, explica por qué el puchero sigue ocupando un lugar especial en las cocinas argentinas y continúa siendo uno de los platos más representativos del invierno.
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